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четверг, 21 января 2021 05:06

"Санекс Septix" разжижает жировые пробки в трубах

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Проблемы с септиком и выгребной ямой могут очень обостриться зимой. Засоренная канализационная труба нуждается в прочистке, а ассенизатора нечего ждать в такую пору, да и услуги его стоят дорого. Чтобы обойти такие неприятности, следует применять канадские биопродукты "Санэкс Septix". Эффективно действуют при любых температурах.

При ежемесячном использовании этих биосредств трудностей с обслуживанием канализации и септика возникать не будет.

Засоры и жировые пробки в трубах — это еще одна проблема, с которой сталкиваются хозяева. Чтобы от нее избавиться, создан специальный продукт "Био Дрен". Он эффективно очищает трубы по всей длине и перерабатывает жировую лепешку на поверхности септика. Также канадское биосредство разжижает жировые пробки в случае засорения. Работает даже в холодной воде.

Bio Septix заказывают на сайте t-klio.dp.ua. По телефону 0 (96) 413 68 45 вас проконсультируют и посоветуют оптимальный биопродукт. В январе компания предлагает бесплатную доставку любого товара Укрпочтой.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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