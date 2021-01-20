"Санекс Septix" разжижает жировые пробки в трубах

Проблемы с септиком и выгребной ямой могут очень обостриться зимой. Засоренная канализационная труба нуждается в прочистке, а ассенизатора нечего ждать в такую пору, да и услуги его стоят дорого. Чтобы обойти такие неприятности, следует применять канадские биопродукты "Санэкс Septix". Эффективно действуют при любых температурах.

При ежемесячном использовании этих биосредств трудностей с обслуживанием канализации и септика возникать не будет.

Засоры и жировые пробки в трубах — это еще одна проблема, с которой сталкиваются хозяева. Чтобы от нее избавиться, создан специальный продукт "Био Дрен". Он эффективно очищает трубы по всей длине и перерабатывает жировую лепешку на поверхности септика. Также канадское биосредство разжижает жировые пробки в случае засорения. Работает даже в холодной воде.

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