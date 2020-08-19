"Санекс Septix" превратит мусор в удобрение

Чтобы выгребная яма или септик не причиняли хлопот, хозяевам стоит постоянно использовать биосредства ТМ "Санекс Septix". Они эффективно перерабатывают органические отходы и убирают неприятные запахи.

Канадские биопродукты надежны в работе и помогут забыть о проблемах с септиком.

Перед началом учебного года самое время помыть окна для улучшения освещения в доме. Так дети смогут учить уроки без вреда для глаз. В этом поможет "Санекс Septix". Биопрепарат сделает окна чистыми и блестящими.

"Санекс Активатор компоста" ускоряет разложение органических отходов. Превращает их в компост, который обогащает огородную почву и землю для цветов в горшках. Биопродукт разлагает листья, траву и другую луговую органику. Листья лучше не сжигать, а переработать на удобрение.

Канадские биосредства заказывают на сайте t-klio.dp.ua. Покупку на сумму от 1000 грн доставят бесплатно Укрпочтой и "Новой почтой".