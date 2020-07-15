"Санекс Septix" избавит от забот с септиком

Идеальное лето — это отдых в загородном доме или на даче. Кроме преимуществ, есть и недостатки. Септик и выгребная яма могут испортить досуг. С такими проблемами справятся биосредства ТМ "Санекс Septix". Они эффективно переработают органические отходы в септике и избавят от неприятных запахов. Используя их, можно наслаждаться летним отдыхом на полную.

Биопрепарат "Био Дрен" очищает сточные трубы по всей длине. Разлагает жир, волосы, бумагу и другие органические отходы. Предотвращает засорение. Этот биопродукт идеально регулирует работу сточных труб ванной комнаты.

Биопродукт "Комплекс" — это таблетки для очистки канализационных труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации в домах и квартирах. Удобны в использовании — достаточно поместить таблетку в бачок или яму.

Эти средства в течение трех месяцев обеспечат работу сточных труб и септика без выкачивания.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua

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