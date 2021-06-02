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четверг, 03 июня 2021 05:10

"Санекс Septix" дарит бесплатную доставку продуктов

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Сегодня рынок переполнен биопрепаратами для очистки септиков. Перед покупателями стоит сложная задача - какой продукт выбрать, чтобы помог с первого применения.

Биопродукты Bio Septix Санекс представлены в Украине с 2003 года. Канадский производитель Nviron Biosolutions Inc. регулярно мониторит качество биопродуктов и изучает особенности применения в регионе. Это свидетельствует о постоянно высоком качестве и интересе в итоге.

Био Септикс - биопрепараты широкой сферы применения с высоким результатом. Жители частных домов, квартир и владельцы дач знают, что всего два-три биопрепарата заменяют десяток химических средств.

Особенность канадской технологии - всесезонное применение биопродуктов, независимо от температуры на улице.

3 июня, в день рождения компании, мы предлагаем всем сделать заказ необходимого биопродукта. Доставка Укрпочтой и Новой почтой в этот день бесплатная.

Менеджеры компании помогут определиться с оптимальным выбором.

0 (95) 256 34 98, 0 (96) 413 68 45, t-klio.dp.ua

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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