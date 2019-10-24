"Санекс Septix" - биопрепарат, без которого трудно представить жизнь за городом

Биопродукты канадской компании с многолетним опытом "Санекс Septix" используют, чтобы почистить туалет на улице, выгребную яму и септик. Средства также помогут справиться с очисткой труб и другими домашними хлопотами.

Биопродукт "Комплекс" - это таблетки для переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации в домах и квартирах. Их удобно использовать - поместить таблетку в бачок. Бактерии превращают органические остатки в жидкость без запаха, восстанавливают дренажную систему. Упаковки хватит на три месяца для объема отходов до 5 куб. м.

"Био Дрен" поможет очистить трубы от органических отложений по всей длине. Предотвращает появление жировых пробок.

Самая большая проблема осенью - плесень в доме. Биопродукт "Нейтрализатор плесени" помогает избавиться от налета плесени и исключает появление грибка в комнатах, ванной и подвале.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

В октябре действуют три акции, воспользуйтесь случаем!