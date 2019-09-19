Ржавчину с ежевики выводят чесноком

- Куст ежевики оголяется от ржавчины. Так прошлым летом, не знал, что сделалось. Поэтому и пропало несколько кустов. В этом году я уже к этому был готов, - рассказывает Максим Амиров, 51 год, из Фастова Киевской области.

При первых признаках ржавчины ежевику опрыскивает настоем чеснока. 300 г его измельчает в мясорубке и заливает 3 л теплой воды. Настаивает сутки, процеживает и разводит на 10 л воды. Опрыскивает растения вечером.

- Кроме этого, ежевику ничего не беспокоит. Но на всякий случай осенью все опавшие листья сжигаю. Тогда точно споры грибка не доживут до следующего года.