Пустынная роза растет на песке с кирпичом

- Посадила в горшке пустынную розу. Это так называют адениум, - рассказывает Орислава Захарчук, 35 лет, из Ривне. - Растение эффектное, но имеет ядовитый сок. К нему лучше не подпускать детей и животных.

Адениум - древовидное растение, вырастает не выше полуметра. Хотя в дикой природе может быть и 8 м. Толстым и извилистым стволом напоминает бонсай. Любит яркое солнце и легкую тень. Поэтому смело можно ставить под прямые солнечные лучи. Цветет все лето и до середины осени. Молодые растения пересаживают ежегодно, а взрослые - когда корни не вмещаются в горшок.

- Его форму меняю в зависимости от возраста растения. Молодым нужны высокие и узкие, потому что тогда корни нарастают в глубину. А старшим - мелкие, но широкие, как миска. Также должны быть обязательно светлого цвета. Потому что должны стоять все время на солнце, а в такой посуде корни не будут париться.

Смешивает в равных пропорциях землю с песком. Всыпает по горсти древесного угля и битого кирпича. Засыпает в горшок, сажает и поливает водой. Далее это делает по мере подсыхания грунта. От обильного полива корень может загнить. Перед цветением растение полезно опрыскивать. А когда появятся цветы, то теплый душ вредит. Цвет покрывается пятнами.

- При дефиците воды пустынная роза не пропадет, имея запас в стволе. Однако будет выглядеть как толстая бутылка с мелкими листьями.

Удобряет с весны до осени раз в месяц. Для этого поливает минеральными удобрениями для комнатных цветущих растений. С ноября по март начинается период покоя. Ставит горшок в холодную комнату. Лучше с температурой +12 ... 15 ° С. Тогда листья желтеют и опадают.

- Извилистый ствол с причудливыми корнями формируется с возрастом сам. Чтобы это произошло быстрее, при пересадке поднимаю растение над землей, чтобы часть корней была сверху. Их можно наклонить в нужную сторону и засыпать горшок землей. Со временем корни утолщаются, формируя причудливый ствол.

Размножает адениум черенками с верхушки весной и летом. Их разделяет на части длиной 15 см, посыпает срезы древесным углем и подсушивает. Сажает в почву, как и при пересадке. За месяц черенки приживаются.