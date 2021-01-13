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четверг, 14 января 2021 05:20

Подкормка калием увеличивает урожайность голубики

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- Соседка сделала бизнес на малине, - говорит 60-летняя Анна Иванцив из села Клубовка Изяславского района Хмельницкой области. - У меня с этой ягодой не получилось. Поэтому дочь посоветовала посадить голубику. Она дороже и лучше продается.

Голубика - кустарник высотой до 1 м. Имеет сочные плоды размером до 1,2 см.

- Внуки ее полюбили. Впоследствии рассадили кусты. Чтобы можно было и дома есть, и продавать.

Голубика нуждается во влаге. Пока приживется, поливают два-три раза в неделю. В жару опрыскивают кусты.

Впервые плодоносит на третий год после посадки. Для увеличения урожая надо подкармливать минеральными комплексами с калием, азотом и фосфором. Вносить их только под взрослые кусты. Навоз и удобрения с хлором и известью не подходят.

Ягоды можно есть при диабете. Они нормализуют уровень сахара в крови.

Заказать голубику и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0 (99) 604 33 22, 0 (63) 461 88 32, 0 (67) 629 94 55.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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