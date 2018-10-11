Осенние цыплята стойкие к болезням

- Когда купил инкубатор, сразу решил попробовать. Закладку делал в конце сентября, а в октябре уже имел цыплят. Жена, увидев птенцов, ругалась. Ящик с ними поставили в летней кухне. Там есть плита, топили дровами. Дополнительно еще включали лампу, чтобы было где греться, пока мы были на работе, - рассказывает Николай Дядечко из города Немиров Винницкой области.

- Через месяц те цыплята - выпорхнули на улицу. Жена кричала, что сдохнут, а я специально не ухаживал за ними. Думал, ну, выживут, то хорошо. А нет - двух десятков яиц не жалко. Мы не делали им прививки, не покупали специальное питание. Даем курам вареный картофель и кукурузную кашу, и цыплятам - то же. Смотрю, а под Новый год у нас уже красивые молодые куры. И ни один цыпленок не издох. Как вылупились 16 из 20, так все и есть. В феврале они уже нестись начали.

Тогда же сделал весеннюю закладку. Цыплята тоже хорошие выросли.

- Соседи увидели тоже стали просить. Мои есть, когда мне заблагорассудится. А инкубаторных на рынке можно ждать только в мае. Одни соседи пришли и заказали, другие. Потом вижу, что не хватает места в инкубаторе. Решил взять еще один, более крупный и полностью автоматический.

Лучше всего покупать инкубаторы с автоматическим переворачивателем яиц. Он еще и будет контролировать температуру и влажность внутри. Перед выбором инкубатора определитесь, сколько яиц собираетесь положить.

- Для домашнего использования покупайте инкубатор не более, чем на 70 яиц. Для бизнеса есть и на 800 штук. Его можно использовать до 10 раз в сезон, - говорит менеджер магазина инкубаторов Татьяна Дарницкая, 28 лет. - Нужны ли дополнительные устройства, решать вам. Например, вентилятор равномерно распределяет воздух и обеспечивает контроль температуры. Измерить ее можно в вентиляционном отверстии. Не оснащенный вентилятором инкубатор распределяет тепло слоями. Поэтому температура может значительно отличаться в верхнем и нижнем отсеках.