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понедельник, 31 августа 2020 07:56

Новый сад закладывают в сентябре

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- Закладывать сад начинают в начале осени. За месяц удается найти нужные саженцы и подготовить ямы. Те должны выстояться две недели, чтобы корни не просели слишком глубоко. От этого запреет неокрепшая древесина, - рассказывает Иван Козырь, 56 лет, из села Навария Пустомытовского района Львовской области.

Для саженцев нужно сразу выбирать постоянное место. Лучше покупать двухлетние, потому что быстро приживаются. Старшие деликатны и нуждаются в дорогом уходе.

- Ошибка сажать вместе ягоды и деревья. Со временем последние будут затенять кусты. Их стоит сажать в отдельные части сада. Исключением является клубника, которой нужно менять место каждые пять лет. Есть еще одно правило — чем ближе к дому, тем ниже растения. Поэтому высокорослые деревья надо сажать в глубь участка. На солнечных местах лучше растут малина и крыжовник, а смородина — в тенистых.

Для сада с разными плодовыми деревьями подходит шахматная посадка. Так они не затеняют друг друга. Солнце хорошо прогревает междурядья, и кора не покрывается мхом.

- Большее расстояние между деревьями - выше урожайность. Также она зависит от уровня освещенности. Из-за недостатка тепла быстро распространяются болезни и вредители, - говорит козырь.

Выкапывает ямы на расстоянии 3 м. Должны быть на треть шире корни саженцев. Бросает дренаж толщиной 5-6 см из керамзита, битого кирпича или гальки. Он защищает корни от гниения. Сверху кладет питательную подушку-смесь удобрений. Для нее смешивает поровну перегной и почву из верхнего слоя. Поливает ведром воды. - Бедные почвы можно еще больше подпитать. Рассыпать на квадратном метре участки по 300 граммов пепла и столовой ложке нитроаммофоски. Перекопать участок, а уж тогда выкопать яму. Ее заложить так же с питательной подушкой.

Закапывает колья с северной стороны от саженцев. Они нужны для выравнивания ствола в процессе роста. Укорачивают корешки на 10 см, а центральную ветку так, чтобы саженец был не длиннее 80 см. Ставит в яму и засыпает землей. Мульчирует перегноем.

- Вишни, сливы и яблони легче вырастить. А для груши не каждый климат подходит. Например, в Черниговской области для них холодно. Это надо учитывать перед началом выращивания. Хороший урожай дадут в зоне Полесья и лесостепи. Сажать их надо по несколько штук для опыления, — рассказывает Орислава Стригун, 35 лет, из города Зборов Тернопольской области.

Чтобы меньше возиться с обработками, стоит выбрать иммунные сорта груш. Это Ремо, Ревена, Топаз и Флорина. Для удачной продажи урожая подойдут сорта Голден делишес, Фуджи, Гала, Ред Делишес или Джонаголд. Дают хорошие сладкие плоды. Однако подкормок требуют немало.

— При планировании количества деревьев надо посчитать людей в семье. Для четырех достаточно посадить грушу и черешню, по две вишни и сливы, восемь яблонь с разными периодами созревания.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
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