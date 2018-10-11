На кусте сорта Гранада вырастают 15 картофелин

- В этом году экспериментировала с картофелем Гранада. Не знаю, или сорт хороший удался, или погода помогла, но собрала хороший урожай, - рассказывает Галина Трохимчук, 54 года, из поселка Бильмак Запорожской области. - С килограмма картофеля собрала 10. Оставила дальше на развод.

Гранада - это сорт немецкой селекции, зарегистрированный в Европе в 2015 году. Нетребователен к поливу. Он хорошо родит на любой почве. Картофелины продолговатой формы достигает почти 100 граммов. С одного зрелого куста собирают до 15 штук.

- Картошка Гранада - идеальна для жарки, потому что совершенно не пригорает. Отличается от других сортов удлиненно-овальной формой. Легко чистится, имея тонкую кожуру без глубоких ячеек.

Растения будут получать достаточно влаги, если высадить их на расстоянии 10 см.

Делает ров, вбрасывает картофель и прижимает ногой.

- Высаживают на глубину 5-7 сантиметров. Во время роста окучиваю куст еще на 10. Картофелина должна быть покрыта 17-сантиметровым слоем земли. Не более. Чтобы картошка была одинаковой правильной формы, перед посадкой разрыхляет землю, чтобы не было комков. Тогда сорт нарастит хорошие корни, которые из глубины будут тянуть влагу.

Через месяц после посадки подпитывает минеральными удобрениями. В 10 л воды растворяет 20 г суперфосфата и по 10 г мочевины и сульфата калия. Выкапывает картошку через четыре месяца. Овощ имеет высокую устойчивость к прорастанию, поэтому хорошо хранится в погребе до мая.

- В этом году хороший урожай картофеля, потому что было достаточно дождей во время цветения. Хотя есть немного гнилой. В прошлом году посадила новинку - французский сорт Вителотте, у которого картофелина внутри и снаружи темно-фиолетовый. Вкусу от обычной не отличается. Польский сорт Тайфун из 4 килограммов дал 13 ведер урожая. Наименьшая картофелина весила 264 грамма. Эти сорта устойчивы к фитофторозу и картофельной нематоде - жучок, похожий на нить. Заражает растение и почву, откладывает личинки на глубину до 8 метров. На пораженной области не будет расти ни картофель, ни другие овощи.

- Сорт Гранада заслуживает внимания. Хотя ему всего три года, он быстро распространился по всему миру. Украина не исключение. Дает 50-70 тонн картофеля с гектара, - рассказывает Николай Фурдыга, 37 лет, заместитель директора Института картофелеводства.

- Кроме него, в этом году популярный сорт Княгиня. Вывели его у нас в Институте от скрещивания Беллароса и Славянки. Дает урожая 75 тонн с гектара.

Княгиня - сорт устойчивый к фитофторозу. Снаружи розовый с углубленными глазками, а внутри желтый. Красный продолговатый картофель Фотиния дает по 24 клубня с одного куста.

В целом этот год удачный для картофеля. Осадков хватало, но иногда даже слишком. Из-за этого есть проблемы с качеством. От перенасыщения влагой возникает бактериоз и гниль. Советую закупать картошку на зиму через две недели. К тому времени зараженная перегниет, и будет видно некачественную картошку.