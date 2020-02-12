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четверг, 13 февраля 2020 05:06

На "АгроВесне" покажут пять новых тракторов

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С 18 по 20 февраля в Киеве пройдет международная выставка сельскохозяйственной продукции "АгроВесна 2020". Будет иметь три экспозиции — "Зерновые технологии", "Агро Энимал Шоу" и "Фрукты. Овощи. Логистика". У каждой — собственная деловая программа, специализированные форумы, конференции, семинары и мастер-классы.

— Наше мероприятие ежегодно объединяет ведущих специалистов зернового хозяйства, животноводства, птицеводства и плодоовощной отрасли, — говорит директор выставки 58-летний Сергей Высоцкий. — Этот год юбилейный, все будет еще масштабнее.

Участие примут более 500 ведущих компаний из 22 стран. На выставке представят национальные экспозиции Франции, Дании, Австрии, Великобритании, Нидерландов и Германии, две коллективные экспозиции от Турции и Китая.

— Покажем последние достижения в аграрной сфере, — рассказывает Высоцкий. — Фермеры смогут ознакомиться с новыми моделями техники и оборудования, инновациями в селекции, технологиями выращивания и ухода за культурами.

Впервые в Украине представят пять новых моделей и модификаций тракторов YTO. Покажут новый дизайн популярных. Технической новинкой выставки станет транспортер для фасовки угля, пеллетов, зерновых и овощей.

На выставке "Фрукты. Овощи. Логистика" посетители узнают о перспективных культурах и специфике их выращивания в Украине с учетом изменения климата. Встретятся с представителями иностранных компаний, которые планируют создать у нас дилерские сети.

— В экспозиции "Зерновые технологии" особенно интересным будет "Зерновой индустриальный форум 2020", — говорит Сергей Высоцкий. — Участие в нем примут ключевые игроки агропромышленного рынка. Обсудят актуальные проблемы отрасли, предложат свои решения для развития аграрного бизнеса.

На "Агро Энимал Шоу" посетители ознакомятся с новинками кормов и ветеринарных препаратов, современными средствами диагностики, технологиями лечения животных и утилизации отходов.

— Запланирован практикум, где специалисты продемонстрируют новейшие технологии кормления. Также покажут последние разработки в управлении фермами. Обсудят альтернативу использования антибиотиков и стимуляторов роста в кормлении мясной и яичной птицы.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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Дата
13
февраля

Сегодня - день презерватива. Собрали несколько интересных фактов об "изделии №2"

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