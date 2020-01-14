— Летом продаю малину и имею неплохие заработки, — рассказывает Елена Станко из Владимира-Волынского на Волыни. — Посадила ее на маленьком участке возле дома.

Малину выращивала по малозатратной технологии. Сажала сплошь, без промежутков. Женщина испытала более десятка сортов малины. Из всех самым приспособленным оказался Красота России.

— Стебли этого сорта не колючие. Это облегчает уборку урожая. Средняя масса ягоды — пять граммов. Наибольшие достигали 10 граммов. Продавала по 30-50 гривен за килограмм. На рынке покупатели чаще берут крупную ягоду. Моя малина сама себя продавала. За сезон выторговала 15 тысяч гривен.

Оксана КНЯЖИК

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10 саженцев стоят 200 грн, 20 саженцев — 350 грн, 30 единиц — 450 грн, 100 саженцев — 1000 грн, 1000 единиц — 7 000 грн.