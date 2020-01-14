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понедельник, 20 января 2020 00:20

"Моя малина сама себя продавала"

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— Летом продаю малину и имею неплохие заработки, — рассказывает Елена Станко из Владимира-Волынского на Волыни. — Посадила ее на маленьком участке возле дома.

Малину выращивала по малозатратной технологии. Сажала сплошь, без промежутков. Женщина испытала более десятка сортов малины. Из всех самым приспособленным оказался Красота России.

— Стебли этого сорта не колючие. Это облегчает уборку урожая. Средняя масса ягоды — пять граммов. Наибольшие достигали 10 граммов. Продавала по 30-50 гривен за килограмм. На рынке покупатели чаще берут крупную ягоду. Моя малина сама себя продавала. За сезон выторговала 15 тысяч гривен.

Оксана КНЯЖИК

Заказать сорт малины и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по по телефонам 0(99) 604 33 22,

0(63) 461 88 32, 0(67) 629 94 55.

10 саженцев стоят 200 грн, 20 саженцев — 350 грн, 30 единиц — 450 грн, 100 саженцев — 1000 грн, 1000 единиц — 7 000 грн.

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