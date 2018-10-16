Морковь на зиму сеют в конце октября

— Чтобы вырастить свежую морковь на месяц раньше, сею ее на зиму, — говорит Анна Микитюк, 62 года, из поселка Васильковка Днепропетровской области. - Тогда она еще и крепче будет. На растение не нападет никакая мошка или грибок. Чтобы хорошо взошло, сею густо.

Сеет морковь в конце октября — начале ноября. Не раньше, чем за две недели до холодов. Заморозки до момента посадки должны быть устойчивые.

— Если посеять слишком рано, то морковь прорастет и зимой растения погибнут. Осенью семена должны набухнуть. Так морковь развивает мощную корневую систему и лучше впитывает влагу. Весной ее много от тающего снега, плоды завязываются крупные, сочные и сладкие.

Семена не замачивают. Для озимых посевов это ненужно. Сеет сорта Нектар F1, с плодами по 100-150 г и Самсон — вырастает почти 200 г.

— Я выращиваю морковь на теплых грядках, которые закладываю по методике Владимира Розума. Там урожай будет лучше.

Выкапывает канаву шириной 60 см и длиной 17 м. Землю выбрасывает вдоль и разравнивает. Полоса с выкопанной землей занимает почти 35 сантиметров в ширину. За ней так же раскапывает следующую грядку. В выкопанную землю сеет морковь.

На дно канавы кладут стволы деревьев диаметром 5-10 см, которые служат дренажем и удерживают влагу. Наверх — ботву подсолнечника, кукурузы, тонкие ветки. Присыпает сорняком, листьями, травой, сеном или ботвой растений. Сверху ничего не кладет, только поливает раствором с эм-бокашами — это микроорганизмы, высушенные на отрубях. Разводит их 100 г на 10 л воды. Таким образом полоса с овощами чередуется с полосой органики.

У кого нет этих грядок, можно просто выкопать рвы глубиной 2-3 см. Засыпать землей до верха. Если она плотнее, добавить песок.

— Важно, какие растения выращивали на этом месте раньше. Лучшие предшественники для моркови — огурцы, лук, арбуз и дыня. Вернуть на предыдущее место морковь стоит не ранее трех лет.

У сладкой моркови Нантской-4 красная мякоть

— Сеять морковь не спешу, чтобы в теплой земле не взошла еще осенью. Тогда ударят заморозки и все пропадет, - говорит 40-летняя Александра Силакова, член столичного клуба органического земледелия. — Для моркови лучшая пора — ближе к ноябрю. Лучше сеять поздние сорта, они не идут в стрелки.

Подходят сорта Нантская-4 и Шантане. У первого - от появления весенних всходов до сбора урожая проходит 60-65 дней. Мякоть красная, сочная и сладкая. Хорошо растет на рыхлых и тяжелых почвах. У второго - корнеплоды будут не цилиндрические, а конусообразные. Шантане-2461 прорастает позже на две недели. Имеет не столь сладкие плоды, как у предыдущего сорта. Зато хорошо хранится, устойчив к засухе и растрескиванию.