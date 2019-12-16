Медный купорос уничтожает грибок в теплице

— Теплицу надо готовить к зиме. Иначе не даст обильного урожая в следующем году, — рассказывает 52-летний Виктор Смолик из города Дунаевцы Хмельницкой области. — Следует обеззаразить землю и очистить покрытие. За лето от высокой влажности и жары развивается много грибков. Обрабатываю помещение изнутри.

В декабре вырывает остатки сорняков и снимает 5 см грунта. Выносит на улицу. В верхнем слое — больше всего бактерий.

Проверяет, чтобы не было щелей в теплице, и зажигает серные шашки. Их продают в садовых магазинах. Эти испарения вредны для людей и животных, поэтому плотно закрывает помещение на два-три дня, пока шашки дымят.

- Делал годами такое обеззараживание. Видно, грибки приспособились. В этом году на помидоры напал кладоспориоз и белокрылка. Теперь буду чередовать один год обработку серными шашками, а в следующем — медным купоросом. Железный не подойдет, потому что земля после него мертвая. Вещество убивает все — и полезные, и вредные микроорганизмы.

Разводят 50 г медного купороса в 10 л теплой воды. Добавляет 1 ст. л. уксуса и перемешивает. Переливает в опрыскиватель. Обрызгивает теплицу изнутри вместе с землей и плотно закрывает на неделю. После этого растения не надо обрабатывать химикатами.

Также хороший результат дает обработка биопрепаратами. Из органических это Алирин, Глиокладин, Триходермин, Фитоспорин или Гамаир. Эти средства хорошо работают, не вредя земле и растениям.

После обеззараживания теплицу моет из опрыскивателя раствором хозяйственного мыла. Кусок трет на терку и заливает 2 л воды. Доводит до кипения и снимает с плиты. Растворяет в 10 л воды два стакана мыльной массы. Моет помещение, после высыхания - ополаскивает.

- Потом заношу новую почву. Если нет, то прожариваю старую в духовке. Это обеззаразит ее. Подкармливаю — разбрасываю торф или перегной. Затем высыпаю литровую банку золы из печи. Этого хватает на 5 квадратных метров. Перекапываю и оставляю до весны.