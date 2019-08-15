Луковицы гладиолусов портят трипсы

- Не нарадуюсь в этом году гладиолусами. Для них удачная погода, поэтому разрослись вволю. Любят тепло и дождь, - рассказывает Вера Присяжнюк, 59 лет, из города Марганец Днепропетровской области. - Но во время цветения их атакуют трипсы.

Эти коричневые насекомые высасывают соки из цветка. Следы вредителей можно заметить на стеблях - следы испражнений в виде черных точек, желтых полос и белых пятен.

- Без обработки растение истощается и пропадает. Если зараженную луковицу положить на хранение, она станет липкая, морщинистая и сухая.

Выкапывает луковицы и кладет их на 5 мин. в раствор карбофоса. Разводит 2 г препарата в 1 л воды. Затем луковицы подсушивает и кладет в коробку.

- Также есть опасность заражения сухой гнилью. От этого нельзя защититься, потому что споры грибка переносятся ветром. Нижняя часть листьев покрывается черным налетом, а лепестки цветков гниют. Постепенно грибок опускается до луковицы и погибает все растение. От них обрабатываю цветы баковой смесью. В нее входит битоксибацилин, гаупсин и липидоцид. Сама ее не мешаю. Покупаю готовую и обрабатываю растения согласно инструкции.