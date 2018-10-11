Луковицы гладиолуса на зиму заматывают в газету

- Луковицы гладиолусов нужно выкапывать через месяц после цветения, - рассказывает Антонина Жила, 51 год, из города Христиновка Черкасской области. - Надо успеть выкопать, пока ночная температура не спадет до 2-3 градусов тепла.

Луковицы промывают и высушивает на солнце. Заворачивает каждую в отдельный газетный лист.

- Если человек не заинтересован в сохранении сорта, может класть луковицы вместе и заворачивать вместе. Но не более, чем по 10-12 штук, чтобы друг от друга не набрались болезней.

Сушит месяц в сухом месте, периодически выносит на солнце, не разворачивая.

- Новая луковица у гладиолуса нарастает на старой. Состояние подсыхания проверяю, осматривая и ощупывая "детки". Если они отпадают, значит, прошлогодняя хорошо подсохла. Тогда уже сортирую их и кладу на "зимнюю спячку". Молодые луковицы обязательно отделяю, потому что они здоровы. Старшие весной могут подгнивать. Если такая беда случится, поврежденное место обрезаю ножом и смазываю зеленкой.

Ставит коробку с луковицами на застекленную лоджию или в погреб. При минусовой температуре заматывает в несколько слоев газеты. Бумага будет сдерживать холод.

- Больше всего у меня желтых сортов. Они сияют, как солнце. Это Золотая Долина, Золотое Кружево, Золотая Десятка и Золотой Колос. Особое место в этом списке занимает Золотая Антилопа мягкого желтого цвета с рваными краями лепестков.