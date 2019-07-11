Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
1 Просмотров: 522
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2673
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1143
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 702
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 342
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1818
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1593
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5446
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 936
Фото
Все фото
2
2
2
7
1
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Кукурузу собирают в течение пяти дней
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 342
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 702
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2520
Колонка
Наталія Литвиненко
Наталія Литвиненко
14 июля 2019
Просмотров: 360
Карма
"Та трясця ж вашій матері!" – думаю про настирливий рингтон мобільного, що будить мене у вагоні "Інтерсіті+" дорогою до польського Перемишля. ...
понедельник, 15 июля 2019 06:50

Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя

  Комментировать

- Гиацинты пышно расцветут, если правильно уложатся спать. После цветения они должны выстояться в земле несколько недель, тогда выкапываю, - рассказывает Наталья Рыжкова, 54 года, из села Копыстин Хмельницкой области.

Выкапывает луковицы в первой половине июля сразу после того, как стебли пожелтеют. Обламывает их и листья, очищает от грунта. Отделяет мелкие от материнской и раскладывает на неделю на просушку в затененном месте.

- Не надо сваливать все луковицы в кучу. У меня их около полусотни, поэтому раскладываю по нескольким коробкам. Должны лежать не более чем в два слоя.

Высушивает луковицы при температуре 25°С, а за две недели до посадки переносит в помещение с комнатной температурой. Сажает в землю в начале октября. За неделю до посадки делает сапой траншею, чтобы осела земля.

- Если поспешить с посадкой, гиацинт активно пойдет в рост и погибнет при заморозках. Когда же затянуть дело, луковица может не укорениться и растение пропадет. Глубину посадки вычисляю по правилу трех луковиц - чтобы над верхушкой посаженной луковицы уместилось еще две таких же. Если ошибиться, гиацинт вымерзнет.

Луковицы диаметром 7 см сажает на глубину 20 см, а мелкие - на 5 см глубже. Раскладывает луковицы и засыпает грунтом. Не подкармливает свежей органикой, потому что это повреждает тонкую кожуру луковиц.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 26200
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко 8 Просмотров: 13104
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
Легковушки разбили воз на щепки: 3 человека погибли
5
 Просмотров: 11440
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 11205
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении
Зеленский по телефону будет просит Гройсмана об увольнении 1 Просмотров: 10053
Сад-огород
Биопрепарат помогает убирать запах в летнюю жару
Биопрепарат помогает убирать запах в летнюю жару Просмотров: 9
Египетскую звезду размножают в июле
Египетскую звезду размножают в июле Просмотров: 9
Благодаря прищипыванию к винограду доходит больше солнца
Благодаря прищипыванию к винограду доходит больше солнца Просмотров: 27
Июльскую картошку собирают в октябре
Июльскую картошку собирают в октябре Просмотров: 189
Скидка 10 процентов за отзыв на биопродукты " Санекс Septix"
Скидка 10 процентов за отзыв на биопродукты " Санекс Septix" Просмотров: 18
Больше всего комментируют
17
Помилованый политический заключенный рассказал о пытках в российской колонии
9
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
8
Медведчук сам обстрелял свой телеканал - Стерненко
7
Копченая скумбрия и рыбка-гриль - что едят на день рыбака
6
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
Голосов: 1009
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua