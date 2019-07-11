Луковицы гиацинтов укладывают отдыхать в два слоя

- Гиацинты пышно расцветут, если правильно уложатся спать. После цветения они должны выстояться в земле несколько недель, тогда выкапываю, - рассказывает Наталья Рыжкова, 54 года, из села Копыстин Хмельницкой области.

Выкапывает луковицы в первой половине июля сразу после того, как стебли пожелтеют. Обламывает их и листья, очищает от грунта. Отделяет мелкие от материнской и раскладывает на неделю на просушку в затененном месте.

- Не надо сваливать все луковицы в кучу. У меня их около полусотни, поэтому раскладываю по нескольким коробкам. Должны лежать не более чем в два слоя.

Высушивает луковицы при температуре 25°С, а за две недели до посадки переносит в помещение с комнатной температурой. Сажает в землю в начале октября. За неделю до посадки делает сапой траншею, чтобы осела земля.

- Если поспешить с посадкой, гиацинт активно пойдет в рост и погибнет при заморозках. Когда же затянуть дело, луковица может не укорениться и растение пропадет. Глубину посадки вычисляю по правилу трех луковиц - чтобы над верхушкой посаженной луковицы уместилось еще две таких же. Если ошибиться, гиацинт вымерзнет.

Луковицы диаметром 7 см сажает на глубину 20 см, а мелкие - на 5 см глубже. Раскладывает луковицы и засыпает грунтом. Не подкармливает свежей органикой, потому что это повреждает тонкую кожуру луковиц.