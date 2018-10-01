Куст Джулия Роуз одновременно цветет разными цветами

— Купила саженец пиона Джулия Роуз, потому что стало интересно. Не верилось, что цветок может менять цвет, как хамелеон. Оказалось, это правда. Глянешь на куст, а там половина цветов — одного цвета, половина — другого. Очень эффектно. Соседки в очередь становятся, чтобы саженец им выделила, — рассказывает 64-летняя Наталья Борисюк из Херсона.

Пион Джулия Роуз цветет с мая по июль. На больших кустах дает больше 30 бутонов. Цветки меняют расцветку по мере распускания.

— Из насыщенно-малиновых становятся кораллово-розовыми, потом нежно-персиковыми и на конец желтыми с розоватыми краями. Бутоны распускаются неодновременно, поэтому на одном кусте есть цветки разных цветов. Зрелище поражает.

Цветки пиона Джулия Роуз не слишком пышные. Однако при правильном уходе могут достигать в диаметре 20–25 см. Долго не осыпаются. Пахнут приятно, ненавязчиво. Листья большие. Зелеными остаются до поздней осени.

— Разрастается достаточно быстро. У меня его пять кустиков. Самый старый в ширину с полтора метра, а то и больше. Ему лет семь. Остальные — моложе. В ширину достигают около метра. Высота — 70–80 сантиметров. Стебли крепкие. Когда куст цветет, даже не прогибаются. Поэтому и подвязывать нет потребности.

Растение хорошо переносит морозы. Не болезненное. Любит солнце и безветренное место. В тени не цветет.

Самый благоприятный сезон для посадки пиона — осень.

— Чтобы саженец хорошо укоренился и прижился, нужно полтора месяца. Весной может не хватить времени — слишком быстро теплеет. Однако холод тоже не на пользу, поэтому осенью нужно успеть до наступления холодов. Я садила в период бабьего лета, в октябре.

Для пиона Джулия Роуз следует выбрать место с минимальной угрозой подтапливаний. Это должен быть солнечный участок с пышной почвой, защищенный от сильных ветров. Посадочную яму готовят предварительно. В идеале — за неделю.

— Это необходимо для того, чтобы земля успела просесть. Если времени нет, можно сажать в тот же день. Однако тогда нужно обязательно хорошо утрамбовать землю, прежде чем углублять в нее саженец.

От избытка влаги корни Джулии Роуз загнивают. Поэтому важно сделать хороший дренаж в посадочной яме. Подойдет смесь битого кирпича с песком. Толщина слоя — не менее 10–15 см.

— Посадочные ямы делала глубиной сантиметров 80. Поверх дренажа засыпала их наполовину питательной смесью: огородная земля вперемешку с перегноем, 200 граммами древесного пепла, таким же количеством суперфосфата и стаканом известки.

Перед посадкой замачивала корень саженцев в дезинфицирующем растворе, предварительно обрезав поврежденные части. Для приготовления раствора 10 граммов марганцовки размешивала в 10 литрах воды. После замачивания давала корням просохнуть, после чего присыпала их древесным пеплом.

Дальше аккуратно помещала саженец в яму и присыпала землей с огорода. Следила, чтобы над нижними почками осталось не более 3–5 сантиметров почвы. Потому что если слишком глубоко посадить, цветения не дождешься. Землю аккуратно прижимала руками, чтобы не повредить корни. Потом поливала и прикрывала опавшими листьями.

Для полива следует сделать вокруг куста небольшие канавки на расстоянии 25–30 см от стеблей. Лить воду следует именно в них.

В жару пионы лучше поливать прямо под корень, не увлажняя листья. При сухой погоде поливают обильно каждые 7–10 дней.

— В воду для этог сорта пионов время от времени добавляю немного древесной золы. Это хорошо подкармливает. Также весной подкармливаю минеральными и азотными удобрениями. Сыплю их совсем немного — этот сорт лишнего не любит. Летом и осенью периодически подсыпаю компост.

В первый год после посадки бутоны с пиона следует оборвать еще до распускания. На второй — оставить один-два бутона. Это поможет кусту набраться сил.

— На третий год будет изобиловать пышным цветом. Меня родственница не послушала, так теперь локти кусает. Ее Джулия Роуз и бутонов дает мало, и после распускания они жалкие.