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понедельник, 03 августа 2020 07:46

Капельный полив делают из полиэтиленовых труб

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— Огород больше смахивает на пустыню, чем на чернозем. Жара и ветры его так осушили, аж пыль летит. Чтобы хоть что-то выросло, задумалась о "капельке". Эта система полива доходит до каждого корешка, а не смачивает всю площадь, — рассказывает Надежда Миронова, 58 лет, из поселка Широкое Днепропетровской области.

— Раньше полдвора носила воды, чтобы прогрелась до вечера. Пока колодец не обмелел. Сейчас пришлось выбирать — напоить скот или полить помидоры.

Для овощей капельный полив наиболее оптимальный. Напоминает мелкий дождь, который поставляет влагу сразу к корню. Чтобы не тратиться на эту систему, ее сделала сама. Взяла полиэтиленовые трубы диаметром 8-12 миллиметров и проколола дырки цыганской иглой по миллиметру через каждые 30 сантиметров. Положила трубки дырками вниз. Один конец закрыла пробкой, а ко второму присоединила шланг от бочки, поднятой на высоту 1-2 метра. В нее наливает воду или растворы удобрений.

— Капельный полив подходит для всех растений, а то некоторые не терпят, когда им льют воду сверху. Помидоры поливать нужно под корень, иначе растение поразит фитофтора. Делаю это только утром. Вечером сквозь раскаленную за день почву к корням вода доходит кипятком.

Потребность в воде в разные периоды жизни растений неодинакова. Арбуз, дыня, тыква, кукуруза, кормовая свекла и фасоль легко переносят засуху. Могут тянуть воду из глубины. Их надо поливать редко, но щедро. Самые большие любители влаги — огурцы, капуста, редис, салат, перец и баклажан.

Кроме капельного полива, посыпают междурядья скошенной травой, чтобы земля меньше пересыхала. Если просто сверху полить, то спрессовывается. Выжимается кислород и разрушаются поры почвы.

— Часто люди ленятся поливать овощи под корень и опрыскивают сразу шлангом из колодца. Вода под давлением проникает в почву и вымывает из нее минеральные удобрения. Корень остается сухим, — говорит херсонец 61-летний Владимир Сидоренко из института прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства им. Леонида Погорелого.

Ученый дома пробует другую методику. Прорыл рядом с растениями борозду и заливает ее водой раз в два-три дня. Так земля не забивается, в отличие от полива сверху. И междурядье чистое, потому что сорняки не растут. Влага проходит к корням овощей, а не по всему участку.

— Такой полив не подходит для участков с уклоном. Иначе вода будет быстро сбегать, не успевая промочить почву, - говорит Владимир Сидоренко.

Советует сделать шилом четыре прокола на дне 5-литрового бутыли. Вкопайте ее на треть в землю между четырьмя кустами помидоров. Наполните водой, которая постепенно через проколы просачивается к корням.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
03
августа

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