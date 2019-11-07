Из ягод голубики делают варенье и вино

- Соседка сделала бизнес на малине, - рассказывает 60-летняя Анна Иванцив из села Клубовка Изяславского района Хмельницкой области. - У меня с малиной не получилось. Дочь посоветовала посадить голубику. Эти ягоды дороже продаются и очень полезны.

Голубика - небольшой кустарник высотой до 1 м с серыми гладкими изогнутыми ветвями. Ягоды можно есть сырые и переработанные.

- Сначала делала из голубики варенье. Внуки полюбили эту ягоду. Ежегодно сажала все больше, чтобы можно было продавать и дома есть. Еще попыталась делать из нее вино. Имеет интересный вкус. Иногда голубику называют пьяника или гонобобель. Потому что она будто пьянит и гонит боль в голову. Но на самом деле такой эффект имеют другие травы, растущие рядом с ней.

Листья голубики вырастает длиной до 3 см. Цветки мелкие, пятизубчатые, белые или розовые. Плоды - синие с сизым налетом, сочные съедобные ягоды до 1,2 см.

Разрешены при сахарном диабете. Поскольку нормализуют уровень сахара в крови, положительно влияют на иммунитет и препятствуют процессам старения.

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