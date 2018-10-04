Груша сорта Николай Крюгер дает плоды по 350 граммов

- Груши очень люблю, но они не росли у меня. Пока не посадил сорт Николай Крюгер. Дает краснобокие плоды размером с кулак, - говорит 46-летний Иван Климчук из города Шпола Черкасской области. - Осенью одновременно собираю урожай и рядом сажаю новые саженцы. В это время хорошо приживаются и быстрее начинают плодоносить.

Груши большие, по 350 г. Если выбрать на айвовом подвое, до 500. Одно дерево дает около 50 кг плодов. Плодоносить начинает на четвертый год, а не на шестой. Урожай созревает в начале октября. Становятся желтыми с красным румянцем на боках. Мякоть белая, маслянистая, кожура тонкая. Плоды не длинные, а толстые, округлые. Хранятся примерно три недели. Чтобы увеличить этот срок, срывают немного недозрелыми.

- У меня в саду глинистые почвы, богатые минералами и органикой. Благодаря им растение быстро растет. Но чтобы землю разрыхлить, известкуют раз в три года. Осенью разбрасываю мел и перекапываю участок. На один квадратный метр уходит 300 граммов. Дожди пойдут, и мел постепенно растает.

Иван Климчук выбирает солнечный и хорошо проветриваемый участок. Такой хорошо просыхает после таяния снега. Если в этом месте близко залегают грунтовые воды, то грушу высаживают на возвышениях. Специально делает насыпь. Выкапывает яму глубиной 70 см и шириной 90. Вынутый грунт смешивают с 0,5 кг суперфосфата и 15 кг перегноя. Ставит саженец. Расправляет корни так, чтобы они заняли всю яму. Присыпает землей и поливает 20 л воды.

- У стволов груши сею горох и фасоль. А осенью прикапываю под деревом их ботву. Это лучшее естественное удобрение.

Для опыления груши Николай Крюгер сажает еще сорт Роксолана или Осень Буковины. Осенью удобряет золой. Насыпает по ведру под дерево, когда перекапывает междурядья. Это поможет в будущем году сформировать прочную завязь и повысить засухоустойчивость.

- Сейчас белю стволы. Не делаю как все - весной. Разве для красоты перед Пасхой, чтобы сад стоял красивый и аккуратный. Именно осенняя побелка защищает кору от растрескиваний и солнечных ожогов.

Использует водоэмульсионную или акриловую краску. Сорт Николай Крюгер морозостойкий - на зиму его не утепляет. Обматывает ствол металлической сеткой, чтобы не грызли кору зайцы и мыши.

- Дерево этого сорта имеет склонность к провисанию скелетных ветвей, и крона выглядит обвисшей. Поэтому ее надо формировать регулярно. Обрезку делает в конце осени и в начале весны.