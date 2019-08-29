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понедельник, 02 сентября 2019 00:16

Голубика Блюголд дает до семи килограммов ягод

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- Голубика - это золотая ягода. Стоит дороже всего на рынке. Поэтому выращиваю ее сама, - рассказывает Наталья Савельева, 46 лет, из города Городок Львовской области. - В начале сентября вызревают черенки и хорошо принимаются до холодов. Они сначала дозревают под фитолампой, а потом переселяю в теплицу. Она у меня не отапливается, поэтому растения постепенно привыкают к температуре.

Срезает с вызревшего побега черенок высотой 10-15 см. Сажает в горшки, накрывает полиэтиленовой пленкой и ставит под лампу на полтора месяца. Тогда переносит в холодное помещение и весной рассаживает на постоянное место. Выкапывает яму метр на метр. Такую же делает и глубину. Туда насыпает привезенный из хвойного леса верхний слой грунта.

- Такая подготовка окисляет землю и растение растет, как на дрожжах. Свежие опилки не подходит, потому что втягивает все питательные вещества из корня растения. Далее уже раз в год подсыпаю под кусты по два ведра хвои. Этого будет достаточно для полноценного роста и без всяких удобрений. Елку после Нового года рублю и подсыпаю в сад.

Голубика начинает плодоносить на третий год с июня до сентября. Сначала дает по несколько ягод, а с каждым годом все больше. В полную силу куст плодоносит на пятый год. За сезон с одного куста собирает по 6-7 кг, но созревают неравномерно.

- Слышала, что на голубику часто жалуются. Я бы не сказала, что это капризная культура. Она меня за 10 лет ни разу не подвела, - говорит Лариса Бойчук, 48 лет, из Казатина Винницкой области. - Может потому, что не играла в рулетку на рынке с сортами. Поехала прямо в питомник. Там знаю, что получу качественные саженцы проверенных сортов.

Голубика Блюголд созревает в середине июля. На одном кусте вырастают до 7 кг мясистых ягод. Их сразу срывает, потому что перезревшие осыпаются с куста. После сбора урожая растение нормально переносит морозы до 35 ° С. Поэтому этот сорт подходит для северных областей. Надежный также сорт Джерси. Не показывает суперурожаи, однако плодоносит стабильно. Ежегодно не менее 6 кг ягод с куста. Сорт устойчив к засухе, болезням и вредителям.

- Мой фаворит - сорт Бонус. У него плоды величиной с монету диаметром 30 миллиметров. Они сладкие и плотные. В этом году сорвала более 8 килограммов с куста.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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