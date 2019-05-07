Фиолетовый горох вяжут к опоре

- Более четырех лет выращиваю зеленый горох Альфа, и ни разу он не подвел. Горошины твердые, сочные и сладкие. Не бывает пустых стручков, - рассказывает Оксана Седоренко, 56 лет, из пгт Чуднов Житомирской области. - Особенно порадовал, что замороженные на вкус, как свежие.

Горох сеет в конце апреля на солнечном месте. В тени растение не пропадает, но вытягивается и не родит. Делает рядки на расстоянии 20-30 см и глубиной 10 см. На краях участка устанавливает палки, по которым будут плестись побеги.

- Сеять нужно не рядками, а участком. Гороху должно быть тесно.

Сорт Альфа отличается стабильной урожайностью и устойчивостью к фузариозу. Это заболевание больше всего вредит гороху. Созревает в начале лета.

- В прошлом году попыталась вырастить фиолетовый горох и была поражена. На вкус ничем не отличается, зато во время выпекания стручки хорошо лежат на тарелке. Похожи на мини-фасолины. Сорт называется Фиолетовый сахар.

Этим сортам обязательно нужна опора, потому что побеги вырастают длиннее, чем 1,5 м. Они среднего срока созревания. Срывает через 70 дней после посева. Уход не отличается от зеленых сортов.