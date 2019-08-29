Фасолевая зерновка исчезает на холоде

- Сколько бы фасоль ни высыпала в банки с осени, к весне половину выбрасываю. Точит зерновка, - жалуется Любовь Терпило, 61 год, из города Нежин Черниговской области. - Ее больше разводится в жару. Это у нас еще не жарко. Представляю, что делается на огородах в южных областях. На севере немного легче, потому что зимы сильнее и половина зерновки дохнет в морозы.

Зерновка - жук бурого цвета. Откладывает яйца в фасоль во время ее созревания. Там лежат 1,5-2 месяца и потом вылупляются. Поэтому человек и не подозревает о вредителе. За год самка дает шесть выводков.

- В прошлом году попыталась провести шоковую терапию. В этом году также ее повторю. Держу фасоль в холоде. При минусовой температуре зерновка не плодится. Или кладу на две недели при температуре минус четыре градуса. Или на два дня - в морозилку. Можно собранный урожай фасоли подсушить в духовке 3 минуты. Когда остынет, засыпать в банки и закрыть капроновыми крышками.

Для профилактики соблюдает на огороде севооборот. Возвращает фасоль на то же место не раньше, чем через четыре года. Глубоко вспахивает поле, отчего гибнут зерновки.