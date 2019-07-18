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понедельник, 22 июля 2019 00:21

"Дерево-сад" плодоносит яблоками разных сортов

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- Мой папа любил сажать сад. Я продолжила эту традицию и теперь собираю плоды каждый год. Знакомый посоветовал мне посадить дерево-сад, или многосортовое дерево, - говорит 60-летняя Надежда Полевая из поселка Бориня Турковского района на Львовщине.

Дерево растет и плодоносит во всех климатических зонах Украины.

- Я очень люблю, как на нем выглядят яблоки зеленого, желтого и красного цвета, будто светофор. А еще я легко его привила от нескольких почек разных сортов плодовых деревьев, - рассказывает женщина.

Если есть небольшой участок земли, и хочется разместить много деревьев, то дерево-сад идеальный вариант.


Заказать такое универсальное дерево и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам: 0 (99) 604 33 22, 0 (63) 461 88 32,

0 (67) 629 94 55.

В наличии есть пять различных комбинаций по три сорта яблони. Успейте получить замечательные растения в этом сезоне.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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