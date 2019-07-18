"Дерево-сад" плодоносит яблоками разных сортов

- Мой папа любил сажать сад. Я продолжила эту традицию и теперь собираю плоды каждый год. Знакомый посоветовал мне посадить дерево-сад, или многосортовое дерево, - говорит 60-летняя Надежда Полевая из поселка Бориня Турковского района на Львовщине.

Дерево растет и плодоносит во всех климатических зонах Украины.

- Я очень люблю, как на нем выглядят яблоки зеленого, желтого и красного цвета, будто светофор. А еще я легко его привила от нескольких почек разных сортов плодовых деревьев, - рассказывает женщина.

Если есть небольшой участок земли, и хочется разместить много деревьев, то дерево-сад идеальный вариант.



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В наличии есть пять различных комбинаций по три сорта яблони. Успейте получить замечательные растения в этом сезоне.