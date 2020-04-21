Дерево-сад дает непрерывный урожай

— Посадила несколько деревьев-садов. Это когда на одном растении привиты сразу несколько сортов. Так удобно, потому что весь год есть и ранние яблоки, и зимние. По этому принципу можно выращивать груши, сливы, вишни или абрикосы, — рассказывает 54-летняя Светлана Субботина из села Бачев Перемышлянского района Львовской области.

Дерево-сад экономит место посадки и обеспечивает непрерывный урожай от сочетания ранних, средних и поздних видов. Они устойчивы к болезням, поэтому хозяйка их не опрыскивает. Зато удобряет перегноем. Раскладывает его в апреле вокруг ствола.

- Такие саженцы можно купить, хоть я прививала сама. Черенки новых сортов взяла у соседей.

С осени режет черенки для прививки с двумя почками. Делает косой срез снизу вверх с противоположной стороны от нижней почки.

— Часть побега, на который прививается, и подвой должны быть одинаковой толщины. Тогда быстро приживутся. Если черенок меньшего диаметра, его надо смещать. Чтобы хотя бы с одной стороны, лучше нижнего, сошлись края черенка и привоя.

Ставит в погребе во влажном песке до весны. Тогда замачивает на сутки в воде.

Прикладывает срезами черенки вместе и обматываете пленкой. Через месяц повязки снимает. Следующей весной выбирает два самых крепких побега, выросших из привитого черенка. С остальных срывает по три верхние листика, чтобы лучше росла щепа.

— Дерево-сад годится больше для любителей. Хозяйствам не подходит, потому что трудно собирать и сортировать урожай разных сортов, — говорит Андрей Титов, 36 лет, владелец садового питомника из города Бахмут в Донецкой области. - Лучше прививать сорта одной поры созревания. Так легче удобрять и опрыскивать от вредителей. Они не переопылятся, им нужны одинаковые удобрения. Нельзя совмещать на одном стволе яблоню и грушу, или персик с абрикосом. Они хоть и похожи, но растут по-разному.