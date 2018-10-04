Благодаря мини-трактору увеличился урожай на огороде

- Если бы в молодости была такая техника как сейчас, то не было бы ни одной мозоли, - рассказывает 63-летний Алексей Шпакович из села Дьяковцы Литинского района Винницкой области.

- Я пенсионер, всю жизнь работал механизатором. Когда-то сельхозтехнику выпускали для обработки огромных площадей. Для приусадебных участков не делали ничего. Народные умельцы что-то конструировали, чтобы облегчить работу на огороде. Я тоже собирал трактор из списанных деталей. Он постоянно ломался. Полдня работаем, а три на ремонте.

В прошлом году мужчина решил купить новый мини-трактор.

- Работать с ним легче и комфортнее. Такому под силу не только легкие песчаные, но и более тяжелые почвы, - делится опытом. - В комплекте шла грунтофреза. Сразу порекомендовали докупить металлические колеса с грунтозацепами и плужок.

К мини-трактору можно присоединить фрезу, плуг, культиватор, окучник, картофелесажалку, картофелекопатели, сенокосилку. Еще шнековый снегоуборщик и даже устройство для резки дров.

- В этом году под новую технику сажал картошку. Очень хороший был урожай всех овощей, потому что улучшилась структура почвы от обработки. Осенью навесил картофелекопатель и выкопал картошку без изматывающего труда. Им же перевез в погреб, а не носил мешки на себе, - добавляет Алексей. - Когда пришла пора косить, докупил роторную сенокосилку. Своевременно и легко выкосил траву и перевез в укрытие. Главное, что весь год ни от кого не зависел, работал в свое удовольствие.

Заказать мини-трактор можно по телефону 0 (67) 431 08 34. Работники магазина доставят технику бесплатно и подберут наиболее оптимальный вариант на ваши средства.

Подробную информацию можно узнать в магазине фирмы "Азимут" по адресу - г.Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.