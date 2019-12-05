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понедельник, 09 декабря 2019 00:20

Ягоды ежевики полезны для сердца

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- Как-то соседка принесла детям ежевику со своего огорода, - рассказывает 30-летняя Екатерина Георгийчук из села Бабин Кельменецкого района Черновицкой области. - Им очень понравились ягоды. До тех пор редко их ели. Решила и себе посадить.

Внешне ежевика похожа на малину, но имеет другой цвет и вкус. Первая слаще, с терпкостью и кислинкой. В Украине мало предприятий, которые сажают ежевику для продажи. Ее выращивают в частных садах.

- Решила прочитать о пользе ежевики, - говорит Екатерина Георгийчук. - В ней много калия и железа. Они хорошо влияют на сердце и сосуды. А еще ягода повышает иммунитет.

Екатерина Георгийчук нашла, как можно использовать ежевику по-разному.

- Сначала пекла с ней пирожки, потом украшала торты. Куст для рассады хорошо уродился. Ягод было столько, что я еще и компоты закрыла на зиму, и варенье.

Заказать ежевику и получить консультацию по посадке можно на сайте titovchp.uaprom.net или по телефонам 0(99) 604 33 22, 0(63) 461 88 32, 0(67) 629 94 55.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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