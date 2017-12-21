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Яд от грызунов раскладывают в перчатках

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- Ударили холода, и крысы с поля двинулись в дома. Если закрываю наглухо дом, лезут в кладовую, летнюю кухню или погреб, - говорит Любовь Осипчук, 52 года, из пгт Чуднов Житомирской области.

- Эти грызуны очень быстро размножаются. Кажется, перебили всех, а они снова есть и есть. За раз рождается 12-15 детенышей.

Крысы не только уничтожают урожай, но и переносят болезни.

- Капканы и мышеловки не помогут. Это не одна-две мышки, а целое племя. Лучше положить яд и спать спокойно. В прошлом году насыпала там, где бегали крысы, золу, запах которой их отпугивал. Разбежались, а потом набежали такие, что уже ничего не боятся.

Перед приобретением яда надо определить, где находится нора грызунов.

- Крысы привыкли жить вместе и смотрят друг на друга. Если заметят, что кто-то погиб, яд есть не будут.

Класть его нужно во все укрытия, ходы и норы грызунов - на пол, возле фундамента, стен.

- У нас самая большая беда в гараже, где хранится зерно для скота. Искали средство, чтобы его не испортило. Купили препарат в гранулах, действует на грызунов не сразу, а через несколько дней после попадания в организм. Так крысы не успевают понять причины и едят яд.

От средства у крыс изменяется состав крови и начинается кислородное голодание. Они стараются выбраться на улицу, где и дохнут. Благодаря этому в доме не застаивается неприятный запах и не надо искать по норам, где тот грызун издох. Этим препаратом можно пользоваться долгое время, потому что крысы к нему не привыкают. Это - 100-процентное избавление от них.

Яд раскладывают в перчатках, чтобы не передался запах человека. У крыс острый слух и обоняние.

Автор: Катерина РОМАНЧУК
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