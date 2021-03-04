Музей презентовал 200-летнюю посуду, которую никто не видел

В Полтавском художественном музее имени Николая Ярошенко провели эксклюзивную экскурсию. На тематическом мероприятии показали западноевропейский фарфор конца XVIII - нач. XIX веков из фондов музея. Элементы старинных сервизов обычно не экспонируются и десятилетиями пылятся в фондах.

Фото: Ольга Стенько

Экскурсию провели в рамках нового проекта "Музейные среды". Как рассказала инициатор программы, руководитель туристического клуба "Шкатулка странствий" Наталья Скорик, проект создали совместно с городскими музеями для популяризации музейных достижений среди горожан. Начиная с марта, каждую среду организуют уникальную экскурсию. Показывают музейные экспонаты под новым углом зрения. Или такие, которые никогда не экспонировались и хранятся в фондах. Именно по такому принципу провели первое мероприятие.

Автор: Ольга Стенько Инициатор проекту "Музейные среды" Наталья Скорик: Организовали проект для популяриции музейных достижений"

"Проект стартовал с началом весны. Поэтому хотелось показать что-то, что ассоциируется со временем, когда природа просыпается. По моему мнению, цветы идеально иллюстрируют эту тему. Пошли нетривиальным путем и выбрали не полотна, а утилитарные вещи, изготовленные из благородного фарфора. Выбрали предметы, которые обычно не экспонируют", - рассказала Наталья Скорик.

В большом зале музея на покрытых бархатом столах организовали временную экспозицию западноевромейского фарфора конца XVIII - начала XIX веков. Представили расписные тарелки и блюдо, чашки с блюдцами, вазы, статуэтки.

Автор: Ольга Стенько На эксклюзивной экскурсии в Полтавском художественном музее имени Николая Ярошенко показали фарфор XVIII-XIX веков из музейных фондов

"Фарфор интересен не только с искусствоведческой стороны, но и технологически. Свое начало история фарфора берет в Китае. Долгое время формула фарфора была суровой национальной тайной, которую пытались разгадать европейские предприниматели и похитить мореплаватели. Когда китайский фарфор попал в Европу, все были поражены красотой этой посуды. Прочный и изящный одновременно. Фарфор ценили больше золота, ним давали взятки", - рассказал научный сотрудник Полтавского художественного музея Назар Майструк.

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Формулу фарфора после упорных экспериментов изобрели в Саксонии в 1709 году. По приказу курфюста Саксонии в 1710-м в хорошо защищенном Мейсенским замке открыли первую в Европе фарфоровую мануфактуру. За два века Мейсен остается самым известным в мире. Цветочные рисунки мейсенского фарфора легко узнаваемы: яркие краски и полутеневые мазки, пышные бутоны и изящные изгибы стебля. Изделия из Мейсена имеют особое клеймо мануфактуры - в виде перекрещенных шпаг.

"Фарфор обжигают при высоких температурах. Краску и глазурь наносят в несколько этапов. Одно изделие могут обжигать до 5 раз. Рисунки на мейсенский фарфор наносились исключительно вручную. Видно, что декоративные элементы имеют объем, мазки краски можно почувствуют на ощупь", - рассказывает экскурсовод.

Автор: Ольга Стенько Фарфоровые изделия: блюдо из мануфактуры Миклашевского, чашка с блюдцем в технике декалькомании из Венской мануфактуры, посуда из мануфактуры Мейсена

Показывает предметы, иллюстрирующие цветочные сюжеты на мейсенском фарфоре: масленицу, супницу, тарелки, ярко-желтые снаружи и белые с цветами внутри чашку и блюдце. На дне чашки изображена нежная ветвь голубой незабудки. Ярко-синяя масленица украшенна цветочными рисунками, имеет ручку в виде лимона, внутри на крышке - золотой узор, на дне емкости для масла - яркий букет.

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Следующей после Мейсенской, через 10 лет, открылась Венская фарфоровая мануфактура. В конце XVIII века здесь для нанесения рисунков начали использовать технологию деколи.

Для иллюстрации этой техники показали чашку с блюдцем. Яркие полосы краски, нанесенные вручную, служат как бы фоном для золотого узора и картины. Эти элементы, по сути, являются "переводками".

Автор: Ольга Стенько Чашка и блюдце с деколями, изображающими картину Ангелики Кауфман, Венская фарфоровая мануфактура

"Это часть чайного сервиза. Здесь изображена копия с картины Ангелика Кауфман. Эти изделия представляют собой одни из первых примеров использования деколей - декалькоманию (полиграфический способ изготовления переводных изображений, предназначенных для переноса на бумагу, фарфор, стекло - Gazeta.ua). керамическими пигментами на пергаментной бумаге изображали рисунок и переводили на само изделие. В данном изделии таким образом нанесена не только картина, но и золотой узор", - пояснил научный сотрудник музея.

Среди ярких цветов, нанесенных на плоскую основу, выделяются объемные белые изображения купидонов. Это сервский фарфор - изготовлен ​​во Франции, в фарфоровой мануфактуре города Севр. Кувшин цвета слоновой кости с объемным рисунком изготовлен в особой технике.

Автор: Ольга Стенько Кувшин в технике "висквит"

"Техника фарфора называется "бисквит". Довольно известная, ее много где изготавливали, придумали на Севрской мануфактуре. Фарфоровый черепок без всякого покрытия несколько раз обжигается и создается такая нежная структура", - показывает предмет экспозиции Назар Майстренко.

Отдельной техникой росписи выделяется блюдо с мануфактуры украинского помещика Андрея Миклашевского. Его мануфактура действовала в середине XIX в. в селе Волокитино тогдашней Черниговской губернии. Сейчас это территория Сумской области. Фарфоровый завод Миклашевского работал относительно недолго - с 1839-го до 1861-го. Прекратил свое существование после реформы 1861 года, которая отменили крепостное право в Российской Империи.

Автор: Ольга Стенько Научный сотрудник музея Назар Майстренко демонстрирует блюдо, изготовленное в мануфактуре Миклашевского

"На мануфактуре Миклашевского работали крепостные, они же расписывали изделия. Эту посуду очень легко узнать, в подавляющем большинства изделия имеют цветочные ансамбли. А еще их очень мало, не каждый музей может похвастаться Миклашевским. Эта посуда очень дорогая", - показывает блюдо экскурсовод.

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Особое внимание Назар Майстренко уделяет утилитарному назначению изделий. Рассказывает, что фарфоровые сервизы обычно состояли из большого количества предметов. Включали не только разнообразную посуду для непосредственно еды - тарелки, подносы, салатники, соусники и тому подобное. В одинаковом стиле оформлялись также подсвечники, вазы, фигурные украшения.

Назначение некоторых предметов было до недавнего времени неизвестно полтавским музейным работникам. Например, невысоких удлиненных чаш, которые имеют округлые выемки на краю.

Автор: Ольга Стенько Ваза для охлаждения рюмок из столового сервиза, венский фарфор

"Случайно узнал, просматривая виртуальные экскурсии всемирно известных музеев, о назначении такой посуды. Оказывается, это вазы для охлаждения рюмок. Внутрь закладывали измельченный лед, на который клали рюмки на ножках. Цепляли основанием за выемки", - рассказал сотрудник музея.

Еще во временной экспозиции представили неаполитанскиую вазу с объемным изображением полуобнаженной женщины и драконов, а также чайник и пиалу из китайского фарфора.

Автор: Ольга Стенько Неапольская фарфоровая ваза с объёмным декором

Автор экскурсии объяснил, что это - для сравнения. Ведь фарфор изобрели отдельно в разных регионах, поэтому он отличается внешним видом и технологией изготовления.

Сейчас фарфор постепенно выходит из широкого употребления и остается преимущественно предметом коллекционирования, или элементами праздничной сервировки. Хрупкий и довольно сложный в изготовлении, а от того достаточно дорогой материал в ежедневном употреблении вытесняют более дешевые и простые - например, фаянс и стекло.

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