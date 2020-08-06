Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"

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В Дрездене немецкие археологи раскопали подвал-бомбоубежище, принадлежавший кафе "Зоммер". Нашли полки, наполненные бутылками с вином, и горы уцелевшего посуды Майсена - самого ценного фарфора Европы.

В центре Дрездена с марта продолжается строительство на улице Фердинандплац офисного комплекса. Об этом сообщает сайт MDR.Saxony. В конце июля строители раскопали бомбоубежища, которые были под зданиями. Когда нашли уцелевшие предметы, вызвали археологов. Сотрудники Саксонского государственного департамента археологии показали выжженные полки, наполненные бутылками вина, посуду и другие предметы. Они могли принадлежать винодельческому магазину или кафе. Сейчас ищут наследников владельцев кафе.

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Подвал-бомбоубежище принадлежал кафетерию "Зоммер", в 1945-м такие бомбоубежища были обязательными для всех учреждений. На деревянных полках хранили посуду марки "майсенский фарфор". Огонь взрывов плавил стеклянные бутылки: некоторые деформированы.

"Это настоящая "капсула времени". Мы все еще в начале расследования", - сказала археолог Саксонии Регина Смольник о планах раскопок. Благодаря тесному сотрудничеству с властью Дрездена продолжаться раскопки будут еще несколько месяцев.

Археологи нашли неизвестную пещеру и сеть туннелей под польским замком Ольштын. Открытие сделали во время исследования пещеры Нижнего замка.