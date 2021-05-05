"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме

Дом сгорел в многодетной семьи Алениных из села Васильевка Полтавского района. Вспыхнуло после замыкания электросети. Без пригодного для проживания дома, остались 13 детей. Дом помогают отремонтировать друзья - собирают деньги на это в социальных сетях.

Васильевка - в 30 км от Полтавы. У двора погорельцев воняет горелым. Во дворе в кучу свалены куча вещей: смятые обои, мебель, одеяла, подушки, линолеум. Рядом стоит пианино. Его никуда больше поставить, жалуется хозяйка 44-летняя Татьяна Аленина.

- На нем дети мои занимаются. Ходят в музыкальную школу, - говорит женщина. - Крышу начали ремонтировать. Уже стропила стоят. Прибили мембрану под покрытие и сделали заказ на перекрытие. Хотя бы на голову теперь не капает.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Вот так выглядит одна из комнат дома после пожара

Дом имеет три отдельные комнаты - зал, кухню и туалет. Внутри сильная гарь. Ее можно чувствовать даже на вкус.

- Загорелось 16 марта, когда мы поехали с мужем к старшей дочери в Полтаву, - проводит Татьяна в дом. - Когда вернулись, то увидели, как соседи и дети тушат котельную пристроенную к дому. Крыши уже практически не было.

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После пожара хозяйка собственноручно снимала обои со стен.

- Они стали рыжими и начали сами отваливаться из-за воды, которая затекала в дыры между плитами перекрытия. Он посмотри - весь потолок рыжий, - показывает пальцем. - Пришлось сорвать и все покрытие пола. Ковер тоже вобрал в себя воду и зловонный запах. Теперь на улице.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Семья Алениных имела неплохой дом в селе Васильевка в Полтавской области. Однако в средине марта дом сгорел

В дом заходит старший сын 16-летний Артур. Когда начался пожар, он был дома вместе с восемью братьями и сестрами. Остальные четверо детей супругов, живут в областном центре.

- Был на кухне. У нас там большое окно. Увидел дым. Когда вышел, понял, что горит крыша, - рассказывает Артур. - Сразу же вывел братьев и сестру из дома. Затем позвонил родителям. Страх был. Сразу прибежали соседи. Они услышали, как трещит шифер. Младшие испугались. Кто-то плакал, кто-то кричал. Оно все было в перемешку, все быстро произошло. Быстро вспыхнуло все и сгорело. Соседи начали заливать водой. С крыши все падало. Мы залезали на котельную, чтобы потушить пламя водой.



Дети успели вынести из дома часть ценных вещей - электрокамин, компьютеры, плазменный телевизор, документы.

Председатель Коломакской ОТГ в которую входит Васильевка Евгений Почечун, 37 лет, говорит, что Аленины просили приобрести им новое жилье. Однако, это очень проблематично из-за бюрократических процедур, объясняет.

- Предлагали семье временное альтернативное жилье на время ремонта, однако те отказались, - говорит. - На сегодняшний момент нет программы, которая рассчитана на приобретение дома. Они пользуются программой "Турбота". За ней получают ежегодно 5 тысяч гривен. Плюс тем, кто потерпел от пожара, предусмотрено еще 3 или 5 тысяч. Это по двум статьям расходов. Еще подключился при мне народный депутат - дал помощь сразу. Плюс из областного и районного совета выделят средства, чтобы закупить древесину.

Семья просит помощи для покупки нового дома. Потому как ремонт старого обойдется дороже объясняют Аленины.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА Мужчины семьи самостоятельно пытаются восстановить крышу дома

Реквизиты для помощи: 5168 7573 9963 0245, Приватбанк. Аленина Татьяна Юрьевна.

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лет назад поженились Татьяна и Александр Аленины. С родителями живут 9 детей: 16-летний Артур, Тимур, 15 лет, 13-летний Назар, 12-летняя Таисия, 10-летний Захар, Александр, 9 лет, Андрей, 7 лет, 5-летний Лев и Юрий, 3 год . Четверо старших - 17-летняя Настя, 19-летняя Алина, 21-летняя Марина и 24-летняя Олеся - живут, работают и учатся в Полтаве. Татьяна работает в центре внешкольного образования в Полтаве, руководитель кружка рисования. Александр сейчас дома по уходу за ребенком.

Автор: предоставлено семьей Алениных Сейчас с родителями в селе Васильевка проживают девятеро детей. Четверо живут в Полтаве

На трассе Киев - Одесса на ходу загорелся и полностью сгорел пассажирский автобус. Пожар произошел на повороте на Ширяево за АЗС "Сокар" на Киев. По предварительным данным, все пассажиры успели выйти, пишет Bigkyiv. Говорили, что пожарные не могли подобраться к месту возгорания из-за плотно забитой автомобилями дороги.