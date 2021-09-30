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"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
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&quot;Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!&quot; - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
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воскресенье, 03 октября 2021 09:06

"Били людей - страшное дело. Поджигали. Ужас!" - как гитлеровцы уничтожили Большие Липняги
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Ровно 78 лет назад село Большие Липняги на Полтавщине пережило большую трагедию. С 19 по 21 сентября 1943 года - гитлеровцы сожгли заживо 371 жителя. Среди жертв было 125 детей. Немногим местным удалось спастись и позже рассказать об ужасе, который они пережили.

Автор: Ольга Стенько
  В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков
В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков

Через несколько дней после трагедии в Большие Липняги зашла советская армия. Вместо села солдаты увидели пепелище. Вспоминали, что находили тела жителей на улицах, огородах, в подвалах, колодцах и за селом.

В 1977-м в селе открыли Мемориал в память о жертвах трагедии. На стенах монумента выписаны их имена и инициалы местных, погибших во Второй мировой войне.

Корреспондентка Gazeta.ua побывала в Великих Липнягах и пообщалась с еще живыми очевидцами расправы, которую людям устроили фашисты. Узнала, как населенный пункт восстанавливался и чем сейчас живет село с такой трагической историей.

Большие Липняги находятся в 8 км от поселка Семеновка - центра объединенной территориальной общины в Миргородском районе. Проживает около 300 человек. Школы нет. Поэтому местные дети ездят учиться в Семеновку и соседнее село Байрак. Зато присутствует почта, фельдшерско-акушерский пункт, магазин. Уже год отсутствует староста. Его до сих пор не назначили после прошлогодних местных выборов.

Самое большое здание в центре села - местный дом культуры. На огражденной территории аккуратная зеленая трава, большие деревья, игровая и спортивная площадки. Клуб практически не работает - здесь второй год идет ремонт.

Автор: Ольга Стенько
  Заведующая сельского клуба Ольга Данченко рассказала о селе
Заведующая сельского клуба Ольга Данченко рассказала о селе

- В селе проводим ежегодно митинг-реквием. 21 сентября - день памяти погибших в 1943 году, - встречает заведующая клубом, местная Елена Данченко. Соглашается провести к односельчанам - свидетелям немецкой оккупации 1941-1943 годов.

Заходим в просторный сельский двор, покрытый невысокой зеленой травой. Домашней птицы нет. На клумбах яркими пятнами выделяются цветы - морозец, петуния, бархатцы. У порога дома цветет нежно-персиковая роза. Дом ухоженный - оштукатуренный, окна заменены на металлопластиковые.

На крыльце встречает хозяйка - 88-летняя Галина Федоровна Чигринец. Стриженные под каре волосы почти без седины. В ожидании гостей женщина подвела брови и накрасила губы светло-розовой помадой с перламутром. У ее ног вьется и заливисто лает на незнакомцев Деня - йоркширский терьер.

- Раньше жили на другом углу, Нахаловке, - рассказывает Галина Федоровна. - У нас был большой дом и когда немцы зашли в село, то выбрали его себе под штаб. Говорили: "Мутер, киндер - век, век! А то - пух-пух!". В смысле, чтобы мы шли из дома, потому что перестреляют. Отца Федора Яковлевича Нетяка тогда забрали на фронт, а мама Настя Дмитриевна с нами четырьмя сама осталась. Отец был на вокзале в Полтаве, когда разбомбили поезд. Получил тяжелые осколочные ранения и попал в госпиталь.

Автор: Ольга Стенько
  88-летняя Галина Федоровна Чигринец показывает пожелтевшие вырезки из газет, в которых говорится о Великолипняговской трагедии
88-летняя Галина Федоровна Чигринец показывает пожелтевшие вырезки из газет, в которых говорится о Великолипняговской трагедии

В начале осени 1941 года немецкие оккупационные войска заняли Полтавщину. В Большие Липняги пришли 18-19 сентября.

- Тогда было уже холодно. Младших детей от немцев прятали в погребе. В нашем однажды спряталась соседская девочка и моя сестра Мария. А немецкий танк проехал и завалил на них тот погреб. Мы бросились всей семьей и давай отгребать землю. Спасли, - продолжает женщина. - После того выкопали на огороде длинный окоп и замаскировали - набросали кукурузы, битой мебели. Там и жили. Корову и теленка держали в посадке.

Младших детей от немцев прятали в погребе

Немецкая администрация в селе пыталась наладить привычную жизнь. Взрослых стимулировали работать в колхозе, детей - ходить в школу. У крестьян регулярно забирали продукты: яйца, молоко, птицу.

- У нас здесь был молочный комбинат. Немцы хотели сливки, чтобы им носили ведрами. Заставляли меня. Но я сказала, что не понесу. И отказалась. А потом и люди начали противиться, потому что нечем стало питаться. Немцы начали жителей бить. Пришло их старшее начальство и давай людей обворовывать - выносили из домов все!

В соседнем селе Малый Байрак действовала подпольная партизанская организация. Мужчины из окрестных деревень, которых не успели мобилизовать в советскую армию, прятались в погребах или бежали в лес.

- Некоторые в село заходили - просили, чтобы дали хоть шото поесть. Я носила им. Мама было сварит кукурузы, картошки в мундирах. Яблоки пособираю и на Малый Байрак иду, - вспоминает Галина Чигринец. - Немцы заметили, что я куда-то хожу. Остановили: "Куда?". Сказала, что за тереном. Они пустили, но поняли, шо к партизанам наведываюсь.

Подпольщики привлекли девочку к сбору информации в деревне. Должна была замечать, в каких домах до ночи светятся окна - где немцы пьют-гуляют, играют на губной гармошке.

Автор: Ольга Стенько
  В селе Большие Липняги на Полтавщине сохранилось много старых хат
В селе Большие Липняги на Полтавщине сохранилось много старых хат

- Мама говорила: "Что ты затеяла, тебя убьют и семью погубишь!". А я все равно иду и смотрю. Здесь у нас Одесковские, Брельбасы были - принимали немцев, готовили им есть. Они выехали в другое село, как наши пришли. Их предупредили: "Жизни здесь не будет". Так я смотрела и передавала информацию партизанам. И они потихоньку пробирались сюда поближе. Было, наденут платочек, старушками сделаются и наблюдают.

Сопротивлялись тайно и местные мужчины, которые не примкнули к партизанам. Особенно оживились, когда пришло известие, что линия фронта приблизилась и немцы могут начать отступление, вспоминает Галина Федоровна.

- У нас были Ткаленко, Галат и другие ребята, которые начали сопротивляться. Гранаты, которые брали у партизан - бросали туда, где немцы пьют. Люди перестали соглашаться скот гнать, ничего не делали. Немцы за неповиновение стреляли или вешали. Виселицу сделали на футбольном поле. На воротах людей вешали. И игрались - из пистолетов по ним палили. Не разрешали снять их и похоронить.

- Били (стреляли. - Gazeta.ua) людей - страшное дело. Заходили в дома и загоняли под замок. Поджигали. Ужас! Крыша падает, люди кричат. Живые же! И дети, и старики. Немцы когда отступали так свирепствовали. Замучили 371 душу.

Огонь гудит, крик и плач стоит, коровы ревут, собаки лают

Семья Галины Федоровны выжила, потому что прятались в окопе. Дети боялись шевельнуться, чтобы их не заметили. А в это время по селу горели дома, разносились страшные крики, вспоминает очевидец.

- С нами был прадедушка, сосед. Говорит: "Боже, приходит очередь и до нас". Огонь гудит, крик и плач стоит, коровы ревут, собаки лают, - видно, как от ужасных воспоминаний глаза женщины наполняются страхом. Тогда ей было 10 лет.

После ухода немцев Галина Федоровна помогала собирать по селу и хоронить останки сожженных и замученных односельчан.

Автор: Ольга Стенько
  Жертв трагедии похоронили на сельском кладбище
Жертв трагедии похоронили на сельском кладбище

- Был старый дед Степан. Говорит: "Люди мертвые воняют, скот воняет. Надо что-то делать!". Нас было трое - он, я и еще одна девочка с улицы Нахаленка. Попросили у одних людей ручную тележку. И разбирали останки. Очень трудно, запах ужасный. Руки-ноги отрываются, распадаются на куски. Мы были голодные, босые, в одних платьицах. Вытаскивали тела, свозили на кладбище. Копали длинные ямы и с тележки сбрасывали. Тела так хлопали, не забуду звук. Было очень жалко. И дети были, и такие красивые женщины ...

В это время мать Галины Чигринец смотрела за меньшими детьми.

- В селе немцев уже не было, а армия еще не дошла. Приходили партизаны только. Говорили: "Дети, вам бы дома сидеть, а вы на себя такие ноши взвалили!". Всех 370 душ надо было похоронить - и тех шо сгорели, и тех шо постреляли.

Ольгу Дулевич и ее сына Виктора, шести лет, живыми бросили в огонь

- В селе затем проводили расследование. Из Москвы приезжали следователи, нас расспрашивали. А что я расскажу? Я девочка была малолетняя. Но знаю, что взяли всех немцев, которые отдавали здесь приказы. И судили их. Был Нюрнбергский процесс.

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Галина Федоровна показывает пожелтевшие вырезки из старых советских газет. В одной статье рассказывается о торжественном открытии мемориала в селе Большие Липняги 23 сентября 1977 года. А в другой - о Великолипняговской трагедии. Приводится текст из обвинительного акта, составленного и подписанного комиссией сельского совета 24 сентября 1943 года.

Автор: Ольга Стенько
  Вырезка из старой советской газеты рассказывает о том, что в селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков
Вырезка из старой советской газеты рассказывает о том, что в селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков

"... Молодую мать Ольгу Дулевич и ее сына Виктора, шести лет, живыми бросили в огонь. Мария Бутенко, спасаясь от смерти, схватила троих своих детей - семи, трех лет и маленького - 10 месяцев, спряталась у себя на огороде и умоляла о помиловании, но зверь-фашист всех расстрелял из автомата. Не было пощады и старикам-инвалидам, одного из них - М. Погребняка с парализованными ногами вытащили из дома, посадили на копну сена, сверху накрыли ящиком и подожгли. Он сгорел живым. А .П. Тригубенко, у которого не было левой ноги, автоматом отбили правую и бросили в погреб, где он пролежал трое суток, пока дождался освобождения, рассказал о том преступлении, которое совершили фашисты в деревне, а через несколько дней умер ... " , - говорится в документе о зверствах немецкой военной части "СС-63" под руководством офицера Шпейделя.

На другом конце села живет еще одна свидетельница событий. За метровым деревянным забором белеет старая хата. Обложена Глобинской плиткой. Тщательно побеленная. Крыша целая - крыта соломой вместо очерета.

- Там надо было давно менять очерет. Но мы не умеем, а попросить некого - уже никто такого не делает. Мой муж ремонтирует, как может - сеном покрывает. Там у нас летняя кухня, - встречает меня во дворе крепкая женщина в фартуке поверх бордового вышитого свитера. Коротким движением поправляет под подбородком узел зеленого с бордовыми цветами платка. Представляется Татьяной Григорьевной.

Автор: Ольга Стенько
  Старую хату, сохранившуюся во дворе Веры Юрченко, используют как хозяйственное помещение
Старую хату, сохранившуюся во дворе Веры Юрченко, используют как хозяйственное помещение

Ведет в дом - большой, одноэтажный. Кирпичный, тоже обложен плиткой и побеленный. Привлекает внимание наведенные густо-синим кирпичные столбы, старые оконные рамы и двери. Филенки в них закрашены темно-красным.

- Я выросла в этом доме. Мама живет здесь после бракосочетания с отцом. А как мала была, во время войны, жили на другом краю села. Ну она вам сейчас сама расскажет, - говорит женщина.

Звеня защелками, открывает поочередно дверь в просторные сени. Потом - в дом. Приглашает.

Внутри хорошо натоплено. Полы устланы хлопчатобумажными серыми ковриками. Много старых черно-белых фотографий в рамках. Они, как и иконы, украшенные вышитыми рушниками.

- Мы с родителями жили на другом углу села. Улицу называли Нахаловка, ведь там когда-то нахально построился какой-то Наум. Нас у мамы было восемь, отец умер после голода в 1933-м, - рассказывает Вера Александровна Юрченко, 91 год. - Когда война началась, старшие братья Василий и Николай уже были взрослые и жили отдельно. Их забрали в армию. Брата Гришу немцы схватили и отправили в "Хорольскую яму" (гулаг №160 - нацистский лагерь для военнопленных в городе Хорол, существовавший с 20 сентября 1941 по 15 сентября 1943 года. Там удерживали около 200 тыс. пленных, из которых около 90 тыс. погибли - Gazeta.ua).

Автор: buzina.org
  Вход в концлагерь Дулаг-160, так называемую "Хорольскую яму" , 1941-1943 год. Полтавская область, город Хорол
Вход в концлагерь Дулаг-160, так называемую "Хорольскую яму" , 1941-1943 год. Полтавская область, город Хорол

Совсем седые волосы женщины выглядывает из-под завязанной на затылке косынки. Одета в сине-фиолетовый байковый халат поверх платья старого советского кроя.

- Когда матери сказали о Грише, то они с сестрой ездили телегой, повезли продукты. Не разрешили передать. Там много тысяч было людей в той яме. А Гриша увидел тогда их и узнал, подошел ближе. Дал знать, шо родные его. Сказали ехать в село и взять справку, что он наш родственник. Мама все сделала у и тогда передали ему папирос и мешок сухарей. Но шо тот мешок, если их там много? А комендант сказал ехать домой и ждать Гришу. И точно - отпустили. Пришел ночью.

По возвращении брат Веры Александровны начал прятаться от оккупантов, которые установили строгий контроль над крестьянами.

- Когда немцы вступали в деревню, ехали машинами и мотоциклами. Мы все попрятались - боялись. Посмотреть на них нас мать не пускала. Мне было тогда 12 лет, - продолжает Вера Юрченко. - Они постоянно были в Богдановке и Семеновке - там была их большая резиденция. Нас из дома не выгоняли. Мы жили на отшибе, сад был. Немцы боялись туда ходить. Далее была толока, колхозный двор.

Фашисты заставляли сдавать все - яйца, молоко, мясо

- Во время оккупации в селе проживали в основном дети, женщины и пожилые мужчины. Их заставляли брать и обрабатывать землю. Набирали вдов, как моя мама - косами косили, вязали снопы. Молотили зерно на нужды немцев. Куда они его уже отправляли, не знаю. Весной хлеб сеяли - лошадьми пахали, волами волокли.

- В нашей семье была корова, телочка, поросенок. Фашисты заставляли сдавать все - яйца, молоко, мясо. Немцы яйца любили ловко. Нам приходилось прятать, чтобы было шо есть. А скот немцы застрелили, когда отступали. В тот день, помню, была холодная пасмурная погода - такая, как и сегодня. Двое шли по улице и поджигали дома - бросали факелы на крышу. Им люди говорят - зачем палите, где мы жить будем? Отвечают: "Мы только палим, а за нами придут те, кто убивает".

Автор: Ольга Стенько
  Близкие родственники 91-летней Веры Александровны Юрченко погибли от рук нацистов 19-21 сентября 1943 года
Близкие родственники 91-летней Веры Александровны Юрченко погибли от рук нацистов 19-21 сентября 1943 года

Вера Александровна вспоминает: поджигатели были в немецкой форме, но хорошо говорили по-русски. Приказали детям и женщинам бежать в степь подальше.

- А по селу уже сараи горят, трещит все, лущит. Пальбу устроили - из пистолетов и автоматов. Скот бьют! Тот, что не успели ранее выгнать к Днепру. Мы собрались своим кутком - одни вдовы с детьми. И отправились в степь. Дом наш сожгли и скот убили.

С полтора десятка женщин и детей укрылись в небольшом овраге - попадали и прижались к земле. Полицаи предупредили беглянок, чтобы далеко шли и хорошо прятались, потому что рядом с селом развернули артиллерийскую батарею - планируют обстреливать советские войска. Только смерклось, начался артобстрел. Полетели снаряды.

- Мы лежим, а оно над головой летит и где-то громко падает, взрывается. Полежали ночь. Я-то старшая была, а то и меньше были дети. Замерзли очень, потому что бежали кто в чем был. Решили утром идти на Казачки, где когда-то казаки жили. Там остались руины и кусты. Были огороды. Матери там собрали дынь и арбузиков. Посидели сутки в тех заброшенных кустах. От фундамента была канавка - вот в нее и забились. Огня не разводили, боялись. Сидели в холоде и голоде. Утром решили идти домой. Выстрелов не слышно было, все вроде успокоилось.

Автор: Ольга Стенько
  В селе Большие Липняги на Полтавщине много заброшенных старых хат
В селе Большие Липняги на Полтавщине много заброшенных старых хат

Позже Вера Александровна узнала, что работа немецкой артиллерии через полевой телефон координировалась с командного пункта за несколько километров. Чтобы прекратить артобстрел - ее брат Гриша вместе с товарищем Николаем Бутенко, проникли в село и перерезали провода связи.

- Когда в село пришли, то сразу бросились к первой хате - Павла Бутенко. Хата осталась цела. Как и Литвиновская и Балабунова - единственные на всей улице. Немец запал бросал-бросал, а оно не горело, сказала баба Харитына Бутенко, Павлова жена. Побитая была ревматизмом, вот одна в доме и осталась.

- Есть - было нечего. Надежда Бутенчиха говорит: "Пойду поищу, у меня там хлеб был припрятан". Только принесла и вскочила в дом - входят за ней два немца. Зашли и один выстрелил на чердак. Может думал, что там партизаны. А мы как закричим! Говорят к нам по-русски. Мол, не бойтесь, ничего не сделаем. "Нам нада две матки, а то и больше, чтоб нам кушать сготовили", - говорят. Сами набили кур и уток, нарыли картофеля. Я-то не ходила, мне потом мама рассказывала.

Немцы окружили двор и устроили расправу. В погреб бросали гранаты

Во дворе разбили большой деревянный сундук, развели на нем костер. Вскипятили воду в большом котле и заставили женщин щипать птицу. Другие чистили картошку. Стали готовить.

- Когда еще один бежит, что-то по-своему клокочет. Так они взяли кастрюлю с картофелем, котел с супом, мясо - бросили то все в машину и двигатель заводят, чтобы ехать. А одна баба спрашивает - куда же нам, батюшка? "Куда хотите - туда и идите. Через два часа красные будут", - сказал и поехали они. А под вечер уже наши солдаты пришли. Все выскочили и обнимают их, - женщина неожиданно начинает плакать.

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Вытирает слезы краем платка. Некоторое время молчит. Потом рассказывает, что советские бойцы предупредили крестьян о возможных бомбардировках. Люди ночь решили переждать в домах, а утром - бежать на безопасное расстояние.

- Ночью дождь прошел, а утром встали - мороз! Белое все, как снег. А мы обуты кто в чем - в легких туфельках, а кто босой. Один военный сказал, чтобы мы шли на Байрак. Главное - убраться с той линии, потому что как раз фронт проходил через село. Пошли в Байрак, километра за два. А там людей нет, все сожжено, только дымок курит. Переночевали на пепелище, и пошли назад. А в нашем селе уже начали людей хоронить. Мы тогда и узнали, шо постреляли всех и сожгли.

Согласно историческим документам, первыми советскими воинами, зашедшими в село, были бойцы 78-го стрелкового корпуса. Затем прибыл медсанбат артиллеристов. Оказывали медицинскую помощь селянам, проводили срочные операции, переливали кровь.

Больше всего пострадавших было в доме Юрия Ткаленко, узнала позже от других односельчан Вера Александровна. Имел просторный погреб и к нему бежали прятаться односельчане. Кто не поместился - зашли в сарай. Немцы окружили двор и устроили расправу. В погреб бросали гранаты. Дом подожгли. Из сарая выпускали группами по десять людей и выстрелами гнали в охваченный пламенем дом. Тех, кто пытался бежать - расстреливали. Тела бросали в огонь.

Автор: Ольга Стенько
  Развалена дом на месте, где стоял сарай Юрия Ткаленко. В нем прятались крестьяне - выбивали доски, чтобы дать шанс на спасение собственным детям
Развалена дом на месте, где стоял сарай Юрия Ткаленко. В нем прятались крестьяне - выбивали доски, чтобы дать шанс на спасение собственным детям

- Нас односельчанин Иосиф Литвиненко не пустил, как просились к нему в погреб: "Там места мало". У Строенчихи людей побили в окопах, шо в саду выкопали. Там и сёстры мои двоюродные погибли. Это было недалеко от Ткаленковой хаты. А у Марии Бутенчихи, что пряталась в саду, двух детей постреляли. А третьего, малыша совсем, немец взял за ноги и говорит матери: "Жалко тебе? На!" Разорвал ребенка и бросил на калину. Мария упала замертво, а он ее еще и дострелил. Это Стефана Бутенко жена была. Он на войне был в то время, - Вера Александровна сидит на краешке дивана, гладит себя по колену, расправляя байковый халат.

Рассказывает, что в той карательной немецкой акции пострадали и ее близкие родственники.

Оляна не пошла в дом - сидела в кукурузе. Видела как зажгли дом, где были двое ее детей

- В Климаков, что по улице дальней жили, сестра моя была. И чего она к нам не пошла, а к родственникам? С четырьмя детьми. Тоже сидели все вместе в доме, а дети пить просят, есть. Так старшая Климачиха, Оляна, побежала на огород арбуза сорвать. И здесь немцы пришли, в доме начали стрелять. Была еще баба Наташа. То она залезла в печь и замостилась подушками. Ее только ранило. А племянников сильно побили осколки. Не спаслись. Оляна не пошла в дом - сидела в кукурузе. Видела как зажгли дом, где были двое ее детей.

На следующий день, 22 сентября, часть селян приступили к захоронению погибших. Собирали останки односельчан на рядно, складывали на грабарку, свозили на кладбище и сбрасывали в одну братскую могилу. Некоторые тела так обгорели, что идентифицировали их по отдельным особым приметам.

Автор: Ольга Стенько
  В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков
В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков

- Мать сестру Марусю из угля вытащила, по ноге узнала. У нее на пальчиках мозольки были. Тело обгорело очень, - плачет Вера Юрченко. - Была в красной вязаной кофте. У нее нога осталась белая. Мама увидела и как крикнет "Это же моей дочечки нога!" Похоронили у Климаков возле дома. Под акацией выкопали могилу, так Оляна распорядилась. Мужчина один пришел, Саша, и узнал свою дочь: "Моя Варька". Лежала на пороге - обгоревшее тело в доме, а голова в сенях. Лицо было обожжено - капал огонь с крыши. Узнал ее по алюминиевому гребешку - косы не обгорели.

Рассказывает, что одна из старших сестер жила с семьей в соседних Малых Липнягах. Не пострадали - там такого террора не было.

- Слухи были, что немецкого офицера убили за селом - кто-то пристрелил. Из-за этого они и обозлились. Немца того похоронили возле посадки. Видимо, там лежит до сих пор. Над могилой ничего не ставили - просто земли насыпали.

Узнал ее по алюминиевому гребешку - косы не обгорели

Вера Юрченко помнит, как отстраивали деревню. Люди укрепляли поврежденные стены сгоревших домов, ставили новую крышу, крыли очеретом.

- Стены были литые, то так и остались. А крыша сгорела. Мама говорит: "Будем какую-нибудь халупину строить". Нам некоторые люди помогли - попиляли ивы, шо росли по канаве. С дерева которое было, сделали на крышу. Сгоревшую часть оторвали, а новую сверху поставили. Стены долепили из глины - кирпича тогда у нас не было.

Прощаясь с Верой Юрченко, расспрашиваю, где стоял дом, в котором сожгли больше всего людей. Объясняет: надо искать развалины на одной из центральных улиц, недалеко от мемориала.

Автор: Ольга Стенько
  В селе Большие Липняги на Полтавщине много заброшенных старых хат
В селе Большие Липняги на Полтавщине много заброшенных старых хат

По селу много брошенных хат. Мазаные стены сохранились - глину в селе умели лепить на совесть. В этих краях была традиция украшать дома керамической плиткой - ее изготовляли на заводе в городке Глобино, что в 40 км. А вот крыши домов провалились, стекла выбиты.

Некоторые дворы совсем заросли кустарником, на других все выкошено. Первые - заброшены. Вторые - взяли в аренду местные жители, а то и выкупили участки - обрабатывают огороды.

Одна из развалин возвышается на центральной улице неподалеку от мемориала. Голые стены - на крышу даже намека нет. Глина не просто обвалилась. Она словно стекла и растаяла.

Вокруг дома - ни одного куста или дерева, зеленеет последняя осенняя трава. С одной стороны лежит куча обломков шифера, за которым начинается город. Уже убран.

С другой стороны на длинной цепи привязанная корова. Увидев чужих, громко ревет, вытягивая ко мне рогатую морду.

- У нас здесь когда-то немцы сожгли все Большие Липняги. Я знаю, нам в школе рассказывали. И тут, где развалины, сарай сожгли. Рядом еще хата была. В ней сгорели люди. А теперь в развалинах ужи живут, - идет от соседнего двора 6-летний Миша.

Автор: Ольга Стенько
  Михаил Темник показывает развалившуюся хату построенную на месте сарая Юрия Ткаленко. На этом участке нацисты сожгли более всего селян
Михаил Темник показывает развалившуюся хату построенную на месте сарая Юрия Ткаленко. На этом участке нацисты сожгли более всего селян

Его красные спортивные штаны заправлены в сапоги, джинсовая куртка с искусственным меховым воротником застегнута на все пуговицы, на голове - черная трикотажная шапка.

- Эта хата развалилась очень давно от старости и недосмотра. Помню ее еще целой. Мужчина, что там жил, пил очень. Давно умер. Так оно все стояло, рушилось, пока мы участок не приватизировали, - подходит Олеся Темник, 29 лет. - Я-то не местная, но сосед что напротив жил - рассказывал, что эти развалины - не тот дом, что сгорел. Тут был деревянный сарай. Люди рассказывали, что односельчане, которые были тогда внутри - как-нибудь пытались доски выбить и детей хотя бы выбросить, чтобы спрятались в кукурузу. А именно дом - там, на горбаке на огороде, рядом с кучей шифера, - показывает. - У соседа были дед и дочь с маленьким ребенком. Спрятались в погребе. Мама говорила, а ей рассказывали бабы, что здесь эту девочку убитой нашли в ямке глиняной. Делали такие, когда дома строили.

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На кладбище за селом между крестов виднеется памятник воинам-освободителям села и мемориал. Именно здесь в братской могиле покоятся тела замученных крестьян.

Под заголовком "Жертвам немецко-фашистского террора в селе Большие Липняги в сентябре 1943 года" на семи металлических плитах отлиты имена. Мемориал выглядит заброшенным: краска облупилась, бетонное основание поросло мхом, вокруг - непроходимые заросли чертополоха. Видно, что давно никто не наведывался к братской могиле односельчан.

В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков
Фото: Ольга Стенько
В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков
В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков
В селе Большие Липняги на Полтавщине нацисты 19-21 сентября 1943 замучили 371 человека - в основном, женщин, детей и стариков
Михаил Темник показывает развалившуюся хату построенную на месте сарая Юрия Ткаленко. На этом участке нацисты сожгли более всего селян

Зато у мемориала в центре села стоит высокая гранитная фигура женщины, которая в скорби склонила голову. За ее спиной полукругом установлены черные гранитные плиты. На них - имена жителей села. Родились в разные даты. Жили разной жизнью. И объединены единой бедой: их жизни трагически закончились в один день.

Через неделю после дня памяти здесь тоже нет цветов - лишь один пластиковый венок у памятника. Прошлогодний валяется позади мемориала - очевидно, его просто заменили, забыв убрать. Давно не горит "вечный огонь".

Хорошо видно имена на 14 гранитных плитах. Некоторые жертвы террора едва прожили несколько месяцев - год их рождения совпадает с годом смерти.

НЕМЦЫ СОЖГЛИ 297 СЕЛ

В 1941-1944 годах немецкие оккупанты сожгли в Украине 297 сел, говорится в статье "Сожженные деревни: (1941-1944 гг.): Украинское измерение трагедии".

По данным издания "Венок бессмертия", больше всего населенных пунктов уничтожили в Житомирской области - 112, меньше всего на Львовщине - 1. Сильно пострадали от террора и жители населенных пунктов Сумщины, Черниговщины, Хмельницкой области. Там были лесные массивы и дислоцировалось много партизан.

В статье указано, что первым из сожженных деревень стала Барановка на Полтавщине. Немцы прибыли туда 4 ноября 1941-го. Остановились переночевать. Ночью четырех фашистов убили партизаны. Поэтому на следующий день гитлеровцы согнали крестьян на центральную площадь и требовали выдать партизан. Не получив ответа - сожгли Барановку. Пожар продолжался два дня.

- Горело одно из лучших украинских сел, основанное еще в первой половине XVII века. Тарас Шевченко в этих местах изучал казацкие могилы. В имение Василия Капниста, который был по соседству, приезжал Державин. С Диканьки, Больших Сорочинцов, Миргорода и Барановки списывал свои знаменитые города и села Гоголь. Короленко, который жил неподалеку, часто шел на Псел с барановскими рыбаками. Итак, это все было не только карательной акцией, но и попыткой уничтожить душу народа, его культуру, генетическую память, - пишут авторы статьи.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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