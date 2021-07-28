"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине

Фото: Анна-Лилия КОКОРА

"В том году закрыл свой бизнес, которым содержал семью. И не скажешь, кто здесь виноват - коронавирус или местные власти. Уменьшилось количество клиентов потому что люди обеднели, но и компенсацию за простой от власти не получил. В этом году хотел устроиться на работу на местное государственное предприятие, но меня вовремя предупредили, что с зарплатами там не очень. То есть они хорошие, но выплачиваются когда деньги есть. А все, потому что мы больше не районный центр. Нужд есть много, а финансовых возможностей - не очень" , - рассказывает 32-летний Петр Бажов, житель города Теребовля на Тернопольщине.

В июле прошлого года Верховная Рада приняла законопроект, которым ликвидировали 490 районов. Образовали 136 новых.

Теребовлю отнесли к Тернопольскому району, одного из трех в области. Город - бывший райцентр, который образовали в 1939-м. Был одним из крупнейших в области. В район входило 43 деревни. Проживало 65 тыс. человек. В 2015-м во время децентрализации в районе образовали четыре объединены территориальные общины - Золотникjвську., Ивановскую, Микулинецко. и Теребовлянскую. К ней сейчас входит 27 населенных пунктов. Проживает более 31 тыс. человек.

Мужчина покупает кофе в бумажном стаканчике в киоске напротив бывшей районной государственной администрации. Раньше занимался поставками импортных товаров.

"В последнее время в городе все очень печально. Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится, - продолжает Петр. - Так ужасно Теребовля еще никогда не выглядела. Хотя и ремонтируют государственные учреждения - стадион, спортшколы, библиотеку, ратушу наконец реставрировали, не прошло и пять лет. Но все остальные в плохом состоянии. Все как в том анекдоте "денег нет, но вы держитесь". Сейчас собираюсь на заработки в Польшу. Буду отрабатывать то, что потерял, а тогда может удастся и бизнес заново отстроить. Выезжать отсюда не планирую, потому что здесь родился, здесь семью имею и дом построил. Может здесь и буду полезным".

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Местный активист 61-летний Михаил Войтович возится в своем саду в районе, который называют "Садики". Он расположен сразу за крепостью - историческим памятником архитектуры XVII в.

"Статус города понизился в раз пять. Мы превратились в провинциальную деревню. Деньги пошли в обход, а бюджета ОТГ не хватает. Туристическим центром мы еще не стали, а экономическим уже не станем", - говорит Михаил Петрович. До пенсии работал ландшафтным дизайнером и садовником в Австрии и Украине. Сейчас развивает проект "Теребовля Экопроект". На общественных началах занимается озеленением города.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Улица Тараса Шевченко одна из центральных в городе.

"Вместе с членами организации "Украинской Галицкой партии" боролись за сохранение района. Собирали подписи местных жителей, говорили с бывшим мэром, но все напрасно. Ощущение будто райцентр слили, потому что так было выгодно в Тернополе. Говорил с активистами Чертковского района, который сохранил свой статус - они очень удивлены, почему мы не отстояли своего. У них и бюджеты значительно выше, чем у нас, и город удается развивать. Но для того, чтобы сохранить район, власть и активисты должны были быть вместе. Но почему руководители в этом вопросе были очень пассивные. Очень надеюсь, что на следующих выборах наконец выберем порядочного человека, который будет заинтересована развивать город".

В прошлом году 50-летний Сергей Поперечный, которого в третий раз избрали мэром и во второй головой Теребовлянской ОТГ, написал заявление на увольнение. Объяснял тем, что с обновленным составом депутатов в горсовете, ему не удастся сделать запланированного. Местные жители говорят о фальсификации бывшего мэра на выборах. Новые выборы в городе назначили на 31 октября 2021 года.

"Ничего в этой ситуации не понятно, но когда другие кандидаты обратились в СБУ и в суд, то сразу заявление на увольнение написал. Как там обстоит дело - неясно. Черт с ним. Пошел - и хорошо. Может наконец удастся что-то в городе сделать" , - рассказывает местная жительница 43-летняя Алла Сергеевна. Фамилию свою не называет. Пять месяцев женщина на бирже труда. В прошлом году потеряла должность швеи на местной фабрике обуви.

Фабрика работала с 1946 года и подчинялась Тернопольском обллегпрому. В 1961-м стала филиалом Львовского производственного объединения "Прогресс", а в 2000-х пришел итальянский инвестор.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Обувная фабрика. Работала с 1946 года и подчинялась Тернопольском обллегпрому. В 1961-м стала филиалом Львовского производственного объединения "Прогресс", а в 2000-х пришел итальянский инвестор. Сейчас помещение пустует.

"Владельцы все время пытались удешевить производство, но не за счет материалов или оптимизации процесса, а за счет зарплат простым рабочим. Потому что итальянцы не захотят носить обувь с дерматина. Вот и посчитали, что есть разница между тем, что платить швеи 350 долларов (9550 грн, - Gazeta.ua) в Украине и 150 (4100 грн, - Gazeta.ua) в Эфиопии. Хотя, разве те деньги, которые нам платили являются нормальными? Работали в три смены, проходили осмотр, перед тем, как идти с работы домой. Но наших людей не остановить. Он посмотрите - пол Теребовли ходит в итальянской обуви, - смеется Алла Сергеевна. - Более 150 человек остались без работы. Пенсионерам еще пол беды - у них есть средства к существованию, а мне еще кучу лет до пенсии. переквалифицироваться не вариант. А куда идти дальше работать - не представляю".

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Бюджет Теребовлянской ОТГ совместно с городом - 120 млн грн в год. А поступления 105. Остальное - дотации от государства.

"Теребовлянский район один из первых начал активное разделение на объединенные территориальные общины. В процессе объединения община и город получали дотации от государства, сейчас их значительно меньше", - рассказывает заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти 61-летний Юрий Дзюбан. Ранее был предпринимателем. В прошлом году баллотировался на пост мэра города. Занял второе место. Для победы не хватило 189 голосов.

"Община не может обеспечивать себя самостоятельно - как и большинство в Украине убыточная. А после отмены статуса райцентра уменьшилось и количество поступлений в бюджет. Сейчас мы в составе Тернопольского района. Район начал передавать на баланс города и общины убыточные государственные учреждения, а заодно и их долги за коммунальные услуги. Всего их собралось более миллиона. Ни в бюджете города, ни в бюджете объединенной общины такие расходы не были предусмотрены. Самые большие баталии велись вокруг "белого дома" (помещение здания бывшей районной госадминистрации. - Gazeta.ua) . Единственное помещение, которое нужно было городу хотели между собой разделить четыре общины. Мол первый этаж будет принадлежать Теребовлянской ОТГ, второй - Микуленецький ОТГ и так далее. Но, к счастью мы завоевали его и перенесли туда горсовет и правление общины. Ратушу, где до того размещались, передали туристичиско-информационному центру. Потому что туризм та сфера, которая может приносить хорошие поступления в город.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА Бывшая районная администрация, сейчас горсовет Теребовли. Местные здание называют "белым домом".

Сейчас у нас борьба за каждого предпринимателя. Недавно закрылась обувная фабрика. Производители посчитали, что им выгоднее перенести производство в Эфиопию. Почти все оборудование перевезли туда. Владелец помещения выставил на продажу. Надеемся, что его продадут и скоро будем иметь новое производство. Зато,те же владельцы швейной фабрики хотят открыть у нас швейный цех для подготовительных работ. Просят в аренду помещения площадью до 700 "квадратов". Ищем, потому что у нас в городе есть квалифицированние работники и опять же, здесь речь идет и о наполнении бюджета".

В прошлом году на реконструкцию закрыли Теребовлянский молокозавод. Работал с 1994-го.

"Часть персонала уволили, часть оставили на переквалификацию. Хотят теперь на заводе изготавливать сыр. А для этого им нужны хорошие очистные сооружения. Владельцы обратились к нам с просьбой выделить территорию для строительства очистных. Проводим с ними переговоры, потому что понимаем, что это дополнительные рабочие места, а нам без них нечего на своих должностях делать. Надеемся, что взамен они профинансируют местные проекты, или присоединятся к реконструкции очистных сооружений города, на которые нужно более 40 милионов гривен. Несмотря на все проблемы в ситуации есть свои плюсы. Земли вокруг города и объединенной общины государство отдало в распоряжение ОТГ. Приходится думать, как и где найти инвесторов, как оптимальние задействовать ресурсы, как самостоятельно планировать бюджет. Сами себе хозяева", - добавляет чиновник.

Ежедневно на железнодорожную станцию Полтава-Южная прибывает пригородная электричка Лозовая-Полтава. Ней на местный рынок приезжают десятки людей из ближних от города сел. Привозят на рынок "Южный" у вокзала выращенные на огородах овощи, фрукты, ягоды, молоко, творог, сметану, мед, цветы, травы. О том, как пенсионеры продают товар с электрички Gazeta.ua.