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среда, 28 июля 2021 19:42

"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
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Городская ратуша. Башня со смотровой площадкой отреставрирована и открыта 7 июля этого года.
Фото: Анна-Лилия КОКОРА
Бюджет Теребовлянской ОТГ совместно с городом - 120 млн грн в год. А поступления 105. Остальные - дотации от государства.
Улица Тараса Шевченко одна из центральных в городе.
Пешеходный мост над рекой Гниздна сломался два года назад. Местная власть взялась строить новый. Для завершения работ не хватает средств.
Бывшая районная администрация, сейчас горсовет Теребовли. Местные здание называют "белым домом".

"В том году закрыл свой бизнес, которым содержал семью. И не скажешь, кто здесь виноват - коронавирус или местные власти. Уменьшилось количество клиентов потому что люди обеднели, но и компенсацию за простой от власти не получил. В этом году хотел устроиться на работу на местное государственное предприятие, но меня вовремя предупредили, что с зарплатами там не очень. То есть они хорошие, но выплачиваются когда деньги есть. А все, потому что мы больше не районный центр. Нужд есть много, а финансовых возможностей - не очень" , - рассказывает 32-летний Петр Бажов, житель города Теребовля на Тернопольщине.

В июле прошлого года Верховная Рада приняла законопроект, которым ликвидировали 490 районов. Образовали 136 новых.

Теребовлю отнесли к Тернопольскому району, одного из трех в области. Город - бывший райцентр, который образовали в 1939-м. Был одним из крупнейших в области. В район входило 43 деревни. Проживало 65 тыс. человек. В 2015-м во время децентрализации в районе образовали четыре объединены территориальные общины - Золотникjвську., Ивановскую, Микулинецко. и Теребовлянскую. К ней сейчас входит 27 населенных пунктов. Проживает более 31 тыс. человек.

Мужчина покупает кофе в бумажном стаканчике в киоске напротив бывшей районной государственной администрации. Раньше занимался поставками импортных товаров.

"В последнее время в городе все очень печально. Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится, - продолжает Петр. - Так ужасно Теребовля еще никогда не выглядела. Хотя и ремонтируют государственные учреждения - стадион, спортшколы, библиотеку, ратушу наконец реставрировали, не прошло и пять лет. Но все остальные в плохом состоянии. Все как в том анекдоте "денег нет, но вы держитесь". Сейчас собираюсь на заработки в Польшу. Буду отрабатывать то, что потерял, а тогда может удастся и бизнес заново отстроить. Выезжать отсюда не планирую, потому что здесь родился, здесь семью имею и дом построил. Может здесь и буду полезным".

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Местный активист 61-летний Михаил Войтович возится в своем саду в районе, который называют "Садики". Он расположен сразу за крепостью - историческим памятником архитектуры XVII в.

"Статус города понизился в раз пять. Мы превратились в провинциальную деревню. Деньги пошли в обход, а бюджета ОТГ не хватает. Туристическим центром мы еще не стали, а экономическим уже не станем", - говорит Михаил Петрович. До пенсии работал ландшафтным дизайнером и садовником в Австрии и Украине. Сейчас развивает проект "Теребовля Экопроект". На общественных началах занимается озеленением города.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  Улица Тараса Шевченко одна из центральных в городе.
Улица Тараса Шевченко одна из центральных в городе.

"Вместе с членами организации "Украинской Галицкой партии" боролись за сохранение района. Собирали подписи местных жителей, говорили с бывшим мэром, но все напрасно. Ощущение будто райцентр слили, потому что так было выгодно в Тернополе. Говорил с активистами Чертковского района, который сохранил свой статус - они очень удивлены, почему мы не отстояли своего. У них и бюджеты значительно выше, чем у нас, и город удается развивать. Но для того, чтобы сохранить район, власть и активисты должны были быть вместе. Но почему руководители в этом вопросе были очень пассивные. Очень надеюсь, что на следующих выборах наконец выберем порядочного человека, который будет заинтересована развивать город".

В прошлом году 50-летний Сергей Поперечный, которого в третий раз избрали мэром и во второй головой Теребовлянской ОТГ, написал заявление на увольнение. Объяснял тем, что с обновленным составом депутатов в горсовете, ему не удастся сделать запланированного. Местные жители говорят о фальсификации бывшего мэра на выборах. Новые выборы в городе назначили на 31 октября 2021 года.

"Ничего в этой ситуации не понятно, но когда другие кандидаты обратились в СБУ и в суд, то сразу заявление на увольнение написал. Как там обстоит дело - неясно. Черт с ним. Пошел - и хорошо. Может наконец удастся что-то в городе сделать" , - рассказывает местная жительница 43-летняя Алла Сергеевна. Фамилию свою не называет. Пять месяцев женщина на бирже труда. В прошлом году потеряла должность швеи на местной фабрике обуви.

Фабрика работала с 1946 года и подчинялась Тернопольском обллегпрому. В 1961-м стала филиалом Львовского производственного объединения "Прогресс", а в 2000-х пришел итальянский инвестор.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  Обувная фабрика. Работала с 1946 года и подчинялась Тернопольском обллегпрому. В 1961-м стала филиалом Львовского производственного объединения "Прогресс", а в 2000-х пришел итальянский инвестор. Сейчас помещение пустует.
Обувная фабрика. Работала с 1946 года и подчинялась Тернопольском обллегпрому. В 1961-м стала филиалом Львовского производственного объединения "Прогресс", а в 2000-х пришел итальянский инвестор. Сейчас помещение пустует.

"Владельцы все время пытались удешевить производство, но не за счет материалов или оптимизации процесса, а за счет зарплат простым рабочим. Потому что итальянцы не захотят носить обувь с дерматина. Вот и посчитали, что есть разница между тем, что платить швеи 350 долларов (9550 грн, - Gazeta.ua) в Украине и 150 (4100 грн, - Gazeta.ua) в Эфиопии. Хотя, разве те деньги, которые нам платили являются нормальными? Работали в три смены, проходили осмотр, перед тем, как идти с работы домой. Но наших людей не остановить. Он посмотрите - пол Теребовли ходит в итальянской обуви, - смеется Алла Сергеевна. - Более 150 человек остались без работы. Пенсионерам еще пол беды - у них есть средства к существованию, а мне еще кучу лет до пенсии. переквалифицироваться не вариант. А куда идти дальше работать - не представляю".

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Бюджет Теребовлянской ОТГ совместно с городом - 120 млн грн в год. А поступления 105. Остальное - дотации от государства.

"Теребовлянский район один из первых начал активное разделение на объединенные территориальные общины. В процессе объединения община и город получали дотации от государства, сейчас их значительно меньше", - рассказывает заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти 61-летний Юрий Дзюбан. Ранее был предпринимателем. В прошлом году баллотировался на пост мэра города. Занял второе место. Для победы не хватило 189 голосов.

"Община не может обеспечивать себя самостоятельно - как и большинство в Украине убыточная. А после отмены статуса райцентра уменьшилось и количество поступлений в бюджет. Сейчас мы в составе Тернопольского района. Район начал передавать на баланс города и общины убыточные государственные учреждения, а заодно и их долги за коммунальные услуги. Всего их собралось более миллиона. Ни в бюджете города, ни в бюджете объединенной общины такие расходы не были предусмотрены. Самые большие баталии велись вокруг "белого дома" (помещение здания бывшей районной госадминистрации. - Gazeta.ua) . Единственное помещение, которое нужно было городу хотели между собой разделить четыре общины. Мол первый этаж будет принадлежать Теребовлянской ОТГ, второй - Микуленецький ОТГ и так далее. Но, к счастью мы завоевали его и перенесли туда горсовет и правление общины. Ратушу, где до того размещались, передали туристичиско-информационному центру. Потому что туризм та сфера, которая может приносить хорошие поступления в город.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
  Бывшая районная администрация, сейчас горсовет Теребовли. Местные здание называют "белым домом".
Бывшая районная администрация, сейчас горсовет Теребовли. Местные здание называют "белым домом".

Сейчас у нас борьба за каждого предпринимателя. Недавно закрылась обувная фабрика. Производители посчитали, что им выгоднее перенести производство в Эфиопию. Почти все оборудование перевезли туда. Владелец помещения выставил на продажу. Надеемся, что его продадут и скоро будем иметь новое производство. Зато,те же владельцы швейной фабрики хотят открыть у нас швейный цех для подготовительных работ. Просят в аренду помещения площадью до 700 "квадратов". Ищем, потому что у нас в городе есть квалифицированние работники и опять же, здесь речь идет и о наполнении бюджета".

В прошлом году на реконструкцию закрыли Теребовлянский молокозавод. Работал с 1994-го.

"Часть персонала уволили, часть оставили на переквалификацию. Хотят теперь на заводе изготавливать сыр. А для этого им нужны хорошие очистные сооружения. Владельцы обратились к нам с просьбой выделить территорию для строительства очистных. Проводим с ними переговоры, потому что понимаем, что это дополнительные рабочие места, а нам без них нечего на своих должностях делать. Надеемся, что взамен они профинансируют местные проекты, или присоединятся к реконструкции очистных сооружений города, на которые нужно более 40 милионов гривен. Несмотря на все проблемы в ситуации есть свои плюсы. Земли вокруг города и объединенной общины государство отдало в распоряжение ОТГ. Приходится думать, как и где найти инвесторов, как оптимальние задействовать ресурсы, как самостоятельно планировать бюджет. Сами себе хозяева", - добавляет чиновник.

Ежедневно на железнодорожную станцию Полтава-Южная прибывает пригородная электричка Лозовая-Полтава. Ней на местный рынок приезжают десятки людей из ближних от города сел. Привозят на рынок "Южный" у вокзала выращенные на огородах овощи, фрукты, ягоды, молоко, творог, сметану, мед, цветы, травы. О том, как пенсионеры продают товар с электрички Gazeta.ua.

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Дата
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