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пятница, 24 мая 2019 18:27

Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
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Ученики и классный руководитель в черных и белых футболках
Фото: Ярослава Фонина
Ученики и классный руководитель в черных и белых футболках
Ученики и классный руководитель в черных и белых футболках

В селе Рассошенцы Полтавского района на последний звонок, 24 мая, одиннадцатиклассники пришли в черных и белых футболках вместо формы.

Журналист "Газеты" пообщался с учениками и классным руководителем.

На спинах у каждого - фамилия или "кличка", а также номер журнального списка.

Классный руководитель Светлана Галь также надела черную футболку. На груди у нее надпись: "Выпуск 2019".

"Последний звонок надо менять в соответствии с современности. Мы креативно подошли к этому вопросу. В этом году дети заказали футболки, я не была против", - прокомментировала Светлана Галь.

С первого по десятый класс ученики надели белые блузки, рубашки или вышиванки.

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Праздник начался в 9:30. Сцену устроили на площадке перед центральным входом в гимназию. Со всех сторон от нее расположились классы.

97 обучающихся получили грамоты и благодарности за особые успехи в учебе. Победителям олимпиад дали денежные вознаграждения в размере 300 гривен.

Автор: Ярослава ФОНИНА
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