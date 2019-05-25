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воскресенье, 26 мая 2019 15:05

В Полтаве стреляли в мужчину

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В Полтаве стреляли в мужчину
В Полтаве стреляли в мужчину. Фото: poltava.to

25 мая в Полтаве на улице Петлюры из огнестрельного оружия ранили 26-летнего мужчину.

В него стреляли возле заправки "BVS" на Огнивке сообщает poltava.to.

"Неизвестные лица на автомобиле BMW из неустановленного оружия произвели несколько выстрелов в сторону 26-летнего мужчины - он ранен. Сейчас полиция проводит оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

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24 мая утром в офисном здании в центре Полтавы 29-летний иностранец нанес телесные повреждения 22-летней женщине. У него изъяли предметы, похожие на пистолет и граната, а также запрещены психотропные таблетки.

Автор: Вадим ПАТЫК
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