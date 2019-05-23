В Полтаве снова нашли кости

Фото: Вадим Патык

23 мая в Полтаве на территории бывших артскладов прошло выездное заседание рабочей группы по вопросу застройки этой территории. Присутствовали местные чиновники, депутаты городского совета и общественные активисты. Активисты снова нашли кости.

Журналист Gazeta.ua посетил выездное заседание.

"Городская власть акцентирует внимание на том, что захоронение в этих местах есть, но не на земле, которую собираются отдать под застройку. Активисты говорят, что нужно провести детальные исследования, которые смогут дать точный ответ по этому вопросу. Исполнительный комитет горсовета приглашал сюда исследовательскую группу из Львова, но они отказались приехать. Как по мне, исследование проводить нужно. В том числе, с помощью георадара. То, что здесь расстреливали только евреев - миф. Здесь похоронены многие украинцы", - рассказал депутат полтавского горсовета Юлиан Матвийчук.

"Должна была приехать поисковая организация "Доля" из Львова. Но они не приехали из-за нехватки денег. Их приглашал городской совет. Он должен был взять эту ответственность на себя. По телефону мне сказали, что в Полтаву даже ехать не нужно. По аэрофотосъемке все и так понятно. Здесь нужно строить мемориальный комплекс. Мы должны передать будущим поколениям историю. И сделать это нужно правильно. Это место - кармический узел, его нужно развязать. Сегодня должны приехать исследователи из Ровно. Их группа называется "Яхад", - говорит координатор протестов против застройки на артскладах Александра Супряженко.

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Рабочая группа собралась возле монумента "Скорбящая мать". Диалог проходил напряженно.

"Мы должны провести исследования с помощью георадара. Если человеческие останки будут обнаружены на каком-то из участков аукциона, мы его с торгов снимем и проведем там детальные исследования ", - рассказал депутат Дмитрий Сенчакович.

Супряженко отметила, что на этой территории похоронены не только жертвы репрессий, но и умершие до войны. Здесь было городское кладбище.

"Прошлый арендатор этой земли проводил георадарные исследования. Их результаты у нас есть. На сегодня нами проведена большая работа. Мы ценим память, чтим погибших Никто не возьмет на себя ответственность строить на костях", - отметил заместитель городского главы Андрей Лямин.

Лямин упомянул и о костях со следами пуль, которые были найдены активистами 15 мая. Он отметил, что кости были подозрительно чистыми. И, возможно, их неожиданное появление было "диверсией".

"По тем документам, которые я просматривал, территория довоенного кладбища не сходится с землей аукционных лотов. Я проводил археологические исследования на этой территории в 2006 году. Тогда меня предупреждали, что здесь могут быть остатки жертв расстрелов. Но мы на них не наткнулись. Сейчас некоторые, результатами нашей работы, пытаются подтвердить отсутствие здесь захоронений. Но это неправильно, мы искали совершенно другие объекты. На аэрофотосъемке зафиксирован противотанковый ров. В такие рвы, по информации исторических документов, сбрасывали покойников. Теоретически их останки могут там быть", - прокомментировал директор Центра охраны и исследований памятников археологии Полтавского областного совета Вячеслав Шерстюк.

Исследователи в конце концов так и не приехали. Рабочая группа ограничилась осмотром территории. Были найдены кости. На место вызвали полицию.

В Полтаве на аукцион хотят выставить земельные участки, где, вероятно, находятся остатки замученных узников немецкого концлагеря. Там планируют построить новый микрорайон. Об этом 24 апреля говорили на 22-й сессии Полтавского городского совета.