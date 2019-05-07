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среда, 08 мая 2019 11:11

В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего рейха и СССР
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В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего Рейха и СССР
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего Рейха и СССР
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего Рейха и СССР
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего Рейха и СССР
В Полтаве рассказали о преступлениях Третьего Рейха и СССР

7 мая в Полтаве, в помещении областного архива, прошла документальная выставка "Преступления Третьего рейха. Полтавщина ".

Журналист Gazeta.ua тоже был на мероприятии.

"Такую выставку мы проводим ежегодно. Мы собрали вырезки из газет, фотографии тех времен, различные документы, распоряжения и приказы, немецкие агитационные материалы. Когда мы говорим о начале 40-х годов, должны понимать, что это период преступлений. Их осуществлял Третий рейх и СССР. На Полтавщине политика Германии была жестче, чем в Галичине ", - рассказал историк и краевед Тарас Пустовит.

На стенде, среди других документов, была представлена ​​немецкая памятка, в которой объяснялось, как себя нужно вести на оккупированной территории. Разъясняли, что делать с местными евреями, как наказывать людей за нарушения, кого брать в органы местной власти.

"В созданные из местных жителей органы власти рекомендовали брать тех, кто пострадал от большевиков. Сначала население хорошо встречало немцев, вспоминали времена гетмана Скоропадского. Но этот оптимизм быстро исчез ", - продолжает историк.

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Пустовит утверждает, что сначала людей заманивали на работы в Германию с помощью пропагандистской кампании. На стенде представлены агитационные листовки, изображающие счастливых остарбайтеров. Говорили, что работа в Германии - возможность приобщиться к европейской культуре и хорошо заработать. Люди, которые работали в колхозах, были привыкшие к тяжелой работе, надеялись на лучшую жизнь. Впрочем, скоро от остарбайтеров на родину начала поступать информация о тяжелых условиях работы в Рейхе. Добровольных рабочих становилось все меньше. Начали проводить облавы. Всего с Полтавщины было вывезено около 166 тысяч человек. Преимущественно женщин, подростков и стариков, мужчины были на фронте. После войны лишь 100 тысяч вернулись обратно в "сталинский рай", около 50 тысяч разъехались по странам Запада", - отметил Пустовит.

Среди других документов, показали оригиналы дел военнопленных из концлагеря Dulag 151. Это был один из 146 концлагерей Полтавщины.

"Комплекс документов военнопленных представляет нам судьбы этих людей. Мы знаем, что в Dulag 151 уничтожали людей. Он находился на территории будущих "артскладов", где монумент "Скорбящая мать". К сожалению, точных планов лагеря не сохранилось. Сейчас мы имеем в наличии, как дела пленных так и остарбайтеров. Архиву их передала Служба безопасности Украины. Всего около 100 тысяч дел ", - говорит историк.

Пустовит рассказал, что после страданий на работах в Германии, остарбайтеры попали под издевательства большевиков.

"Вопросы у спецслужб были к тем, кого освободили американцы или англичане. Это вызывало подозрение. Те, кто работал на немецких военных заводах, скрывали это от НКВД, боялись пострадать за этот факт ", - отметил краевед.

Тарас Павлович утверждает, что исследование истории Второй мировой войны после 2014-го улучшилось.

"Раньше наша историография этого периода находилась в фарватере российской. Сейчас, в том числе благодаря Институту национальной памяти ситуация изменилась к лучшему. Мы празднуем 8 мая как День памяти и примирения, а не День победы. И это правильно ", - подытожил Тарас Пустовит.

В 1941-1942-х здесь находился немецкий концентрационный лагерь Dulag 151, где планомерно уничтожали военнопленных, и пересыльный Dulag 205. Городской совет планирует отдать эту землю под застройку многоэтажками.

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