В Полтаве депутаты хотят уволить главу областного совета - фото

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Депутаты Полтавского областного совета хотят снять с должности его председателя Александра Беленького и двух его заместителей Анатолия Ханка и Евгения Холода.

Для этого 4 июня требуют собрать внеочередную сессию сообщает zmist.pl.

"Мне известно об этой информации. Сегодня звонили из аппарата облсовета и сказали, что к ним подали документ. Многие депутаты его подписали - более 30, как мне сказали. Это при необходимых 28 для созыва сессии. Ее хотят провести 4 июня ", - прокомментировал председатель фракции СДП в облсовете Валерий Прядко.

Депутат областного совета Ирина Степаненко обвинила Беленького в "катастрофической ситуации с КП" Полтавафарм "", затягивания ремонта помещения облсовета и т.д.. Этим, якобы, и объясняется желание депутатов отправить его в отставку.

Александр Беленький отметил, что депутаты действительно пытаются инициировать процесс отстранения его от должности.

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3 мая в Миргороде прошла очередная сессия Полтавского областного совета. Длилась около часа. Заседание должно было начаться в 10:00, но группа депутатов из бюджетной комиссии заблокировала трибуну.