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понедельник, 20 мая 2019 16:20

Сессию Полтавского горсовета снова перенесли из-за суда над экс-мэром - фото
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Сессию Полтавского горсовета снова перенесли из-за суда над экс-мэром
Фото: Вадим Патык
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли из-за суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли из-за суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли из-за суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли из-за суда над экс-мэром

20 мая продолжилось заседание сессии Полтавского горсовета после трехдневного перерыва. Пришло 33 депутата. Впрочем, в заседании снова объявили перерыв.

Депутат горсовета Светлана Нестуля, после начала заседания, предложила сделать перерыв до 12:00 22 мая.

"Нам нужно сказать честно, называть вещи своими именами. Депутаты собираются через суд по делу бывшего городского главы Александра Мамая, а не через кредит от ЕБРР. Сегодня в 14:00 должно было состояться заседание Кассационного админсуда по этому делу. Его перенесли на среду. Мы поддерживаем предложение сделать перерыв в сессии до 22 мая. Я надеюсь, что мы решим эту ситуацию и начнем работать на благо города. В частности займемся проблемными участками на трассе Полтава-Сумы или Киев-Харьков", - заявил председатель фракции ВО "Свобода" в городском совете Юлиан Матвийчук.

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"Я уверен, что наше голосование по высказыванию недоверия Александру Мамаю прошло без нарушений и надеюсь на решение суда в нашу пользу. Но бывший мэр вступил в команду Медведчука, который имеет хороших юристов. Если они найдут какое-то нарушение, какую-то не там поставленную запятую, мы снова готовы подтвердить свое решение голосованием", - отметил депутат Андрей Матковский.

Главы всех фракций поддержали предложение перенести заседание на 22 мая. Все 33 присутствующие депутаты проголосовали "за" такое решение.

16 мая состоялась внеочередная сессия Полтавского городского совета. Длилась целый день, но единственным принятым решением было перенести заседание на 20 мая.

Автор: Вадим ПАТЫК
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