Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру

Фото: ВО "Свобода"

22 мая полтавчане возложением цветов почтили главу Директории УНР Симона Петлюру. Мероприятие состоялось у восстановленной памятной доски атаману на здании Полтавской государственной аграрной академии, где ранее размещалась духовная семинария, в которой учился Петлюра.

Журналист Gazeta.ua посетил акцию.

"22 мая 1879-го в Полтаве родился Главный атаман войск УНР Симон Петлюра. Как и сегодня, 100 лет назад Украина только получила независимость, которую сразу захотели забрать наши восточные и западные враги. В защиту Украины тогда стали также добровольцы, ребята, которые защищали эту страну в 1917-21-х. Не имея военного образования, Симон Петлюра смог объединить вокруг себя сильнейших и самых преданных людей Украины", - отметил организатор акции Юлиан Матвийчук.

Стоит отметить, что с Полтавой связанные детские и юношеские годы Симона Петлюры. Именно во времена своей учебы в семинарии парень присоединился к украинской политической жизни и стал членом Революционной украинской партии.

Первый раз доску Симону Петлюре установили на старом корпусе Полтавской государственной аграрной академии 2006-го. 2017-го она была разбита вандалами.

22 мая 2019-го городские власти установили новую доску.

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В Киеве появился мурал с изображением председателя Директории УНР, атамана украинских войск и флота Симона Петлюры. Картина размещена на торцевой стене жилого дома на улице Зои Космодемьянской, 18.