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четверг, 23 мая 2019 10:06

Полтавчане почтили земляка Симона Петлюру
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Полтавчане почтили своего земляка Симона Петлюру
Фото: ВО "Свобода"
Полтавчане почтили своего земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили своего земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили своего земляка Симона Петлюру
Полтавчане почтили своего земляка Симона Петлюру

22 мая полтавчане возложением цветов почтили главу Директории УНР Симона Петлюру. Мероприятие состоялось у восстановленной памятной доски атаману на здании Полтавской государственной аграрной академии, где ранее размещалась духовная семинария, в которой учился Петлюра.

Журналист Gazeta.ua посетил акцию.

"22 мая 1879-го в Полтаве родился Главный атаман войск УНР Симон Петлюра. Как и сегодня, 100 лет назад Украина только получила независимость, которую сразу захотели забрать наши восточные и западные враги. В защиту Украины тогда стали также добровольцы, ребята, которые защищали эту страну в 1917-21-х. Не имея военного образования, Симон Петлюра смог объединить вокруг себя сильнейших и самых преданных людей Украины", - отметил организатор акции Юлиан Матвийчук.

Стоит отметить, что с Полтавой связанные детские и юношеские годы Симона Петлюры. Именно во времена своей учебы в семинарии парень присоединился к украинской политической жизни и стал членом Революционной украинской партии.

Первый раз доску Симону Петлюре установили на старом корпусе Полтавской государственной аграрной академии 2006-го. 2017-го она была разбита вандалами.

22 мая 2019-го городские власти установили новую доску.

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В Киеве появился мурал с изображением председателя Директории УНР, атамана украинских войск и флота Симона Петлюры. Картина размещена на торцевой стене жилого дома на улице Зои Космодемьянской, 18.

Автор: Вадим ПАТЫК
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Дата
23
мая

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