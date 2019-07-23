Показали восход солнца над затуманенными селами Полтавщины - фото

Фото: Богдан Пойда

В интернет-сети набирают лайки фотографии сделаны с высоты птичьего полета над селами Карловского района Полтавской области.

В Facebook их публикует автор Богдан Пойда.

Журналисты "Газеты" сделали подборку из затуманенных рассветов за последние несколько дней. В частности на фотографиях можно увидеть реку Ланна, село Климовка, Федоровка и другие виды из района.

Карловский район территориально расположен в восточной части области в зоне лесостепи. Площадь - 900 км². Район граничит на севере с Чутовским районом, на востоке и юге с Харьковской областью, на западе - с Машевского района.

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В Варваровском НПК Карловского района остро стоит кадровый вопрос. Открыто 10 вакансий. Директор комплекса Лидия Щербина рассказала "Газете", что люди не едут работать в село за ужасного состояния дорог и отсутствие автобусов.