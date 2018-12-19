Открыли скандальную елку в Полтаве

Сегодня, 19 декабря, на Театральной площади в Полтаве состоялся праздник Открытие новогодней елки.

На празднике побывал журналистGazeta.ua

Ли Глядя на туман и морозная погода, на праздник пришла около Тысячи людей.

Напротив елки расположили сцену, где проходила праздничная концертная программа. Выступали Различные художественные коллективы города.

Полтавчане фотографируются возле елки и праздничной иллюминации - у оленей, сниговикив и фонтана.

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"Такой елки в Полтаве Пока не было. Это Европейский уровень. Приятно, что и праздник устроили к Николаю. Атмосфера приятная здесь", - сказала Ирина Соловьева, Полтавка.

Перед Полтавским театром им. Н.В. Гоголя вырыли между двумя клумбами 2-метровую яму. В нее поставят новогоднюю елку.