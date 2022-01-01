"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру

Фото: Валерий Шмаков

1 января во Львове отметили 113-ю годовщину со дня рождения лидера Организации украинских националистов, борца за независимость Украины Степана Бандеры.

К празднованию присоединились народные депутаты, представители местных властей, ветераны УПА, участники АТО/ООС, жители и гости Львовщины. Присутствующие возложили цветы к памятнику проводнику украинской нации, приобщились к общей молитве за Украину, читали стихи, пели патриотические песни.

"113 лет назад родился тот, кто желал, мечтал надеялся и делал все для того, чтобы была Украина. Украина для него была превыше всего! И словом, и мнением, и действиями он делал все, чтобы сегодня мы стояли на украинской земле, разговаривали на украинском языке, любили и сеяли зерно украинское. Я горд тем, что мои маленькие доченьки знают, кто такой Степан Бандера. Я горжусь тем, что для меня это - Герой Украины. Тешусь, что сегодня здесь много детей. Это значит, что все дела и старания Бандеры не были тщетны, независимо от того, сколько тебе лет и какая твоя должность, каждый украинец должен знать и уважать честь, старания и все то, что дал нам проводник ОУН, я желаю, чтобы в каждом из нас жил и творил Степан Бандера. Слава Украине!", - отметил заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко.

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Кроме того, во время мероприятия отметили лауреатов премии имени Героя Украины Степана Бандеры.

"Путинское нашествие бешеного московского империализма всеми усилиями пытается уничтожить Украину извне и изнутри, - говорит народный депутат Украины София Федина. - Бандера говорил - ни на что не сдадутся даже самые лучшие силы, если нация не кует сама своей судьбы собственной борьбой. Никто не будет сражаться за Украину, если мы будем сидеть сложа руки. Никто не будет жертвовать собственными интересами, если украинцы будут договариваться с врагом, вести сепаратные переговоры и говорить: "А какая разница какой язык?". Должны четко понимать кто враг и бить его безоглядно, пока не будет конать на своей собственной территории. Но будем способны на это тогда, когда будем жертвовать собственными интересами ради интереса государства".

Нардеп напомнила цитату Степана Бандеры, в которой он говорил, что внутриукраинская политика ОУН должна быть освободительной, а не партийной.

"Все национально-патриотические и демократические силы во время угрозы для государства должны выбросить свои ссоры и междоусобицы. Должны соединить усилия в борьбе за Украину и ее будущее. Потому что промосковские силы объединяются, а мы можем в очередной раз потерять государство", - добавила она. .

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"Националистическое наследие Степана Бандеры — это важное методическое пособие, практически отражающее все социальные институты: экономические, семейные, политические и общественные. Изображение Бандеры было с моим отцом, воином дивизии "Галичина", под Бродами, в селе Ясенов, во время прорыва с окружение в Червоном и в концлагере в Воркуте. Еще жив мой дядя дивизионщик Зенон Врублевский. Он незрячий, но для него Бандера тоже является символом. Когда я провожала добровольцем в АТО единственного сына, то положила ему в рюкзак календарик с Бандерой. Считаю, что Бандера всегда с нами в борьбе с врагом, с бюрократией, за свободу, честь и достоинство", - отметила глава братства ветеранов им. Романа Шухевича Наталья Грицишин.

В прошлом году народные депутаты из всех фракций и групп кроме прокремлевской ОПЗЖ зарегистрировали проект постановления, предлагающего президенту Владимиру Зеленскому вернуть Бандере и Роману Шухевичу звание Героя Украины и присвоить такое звание Тарасу Бульбе-Боровцу. В этом году, 14 октября, исполняется 80 лет с момента создания первых боевых отрядов Украинской Повстанческой Армии, которая вела вооруженную борьбу за независимость Украины против оккупационных режимов.