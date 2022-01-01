"Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени" - Степану Бандере 113

Сегодня, 1 января, исполняется 113 лет со дня рождения лидера Организации украинских националистов, борца за независимость Украины Степана Бандеры.

В прошлом году народные депутаты из всех фракций и групп кроме прокремлевской ОПЗЖ зарегистрировали проект постановления, предлагающего президенту Владимиру Зеленскому вернуть Бандере и Роману Шухевичу звание Героя Украины и присвоить такое звание Тарасу Бульбе-Боровцу.

В этом году, 14 октября, исполняется 80 лет с момента создания первых боевых отрядов Украинской Повстанческой Армии, которая вела вооруженную борьбу за независимость Украины против оккупационных режимов.

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Gazeta.ua предлагает самые интересные комментарии пользователей Facebook по случаю годовщины со дня рождения Степана Бандери.

"Жизнь нужно прожить так, чтобы враги спустя более 60 лет после твоей смерти еще сцались кипятком от одного твоего имени", - пишет Константин Машовец.

Украинский музыкальный исполнитель Thekomakoma выпустил электронный трек по мотиву песни "Батько наш Бандера".

Песня о Степане Бандере приобрела популярность в соцсетях. Ее поют школьники, студенты, спортсмены и звезды. Оригинальное название песни "Батько Бандера" – "Ой у лісі-лісі, під дубом зеленим".