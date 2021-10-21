"Батько наш Бандера" - нашли школьниц, запустивших флешмоб

Школьницы из Львова, и учительницу они не тролили. Фото: "5 канал"

Журналисты разыскали одиннадцатиклассниц, которые стали известны в TikTok после исполнения песни "Батько наш Бандера, Україна - мати".

Они из Львова. Объяснили, что песня не была тролингом учительницы, сообщает "5 канал".

"Когда я увидела видео в Telegram, подумала, что оно единственное. Потом еще паблик, еще с тысячами подписчиков. Затем Стерненко, потом еще какие-то российские каналы", - рассказала школьница Анна Петрушин.

Информация о том, что они тролили пророссийскую учительницу оказалась неправдой.

"И потому, что начали распространять эту информацию, нам было обидно за нее. Ведь она вообще не имеет отношения к этому. Наоборот, рассказывала о деятельности этих людей. Поддерживала проукраинские взгляды", - сообщила Ирина Горячая.

Песню "Батько наш Бандера, Україна - мати" они услышали месяц назад. Под нее решили снять видео.

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"Это поднятие националистического духа, деятельность этих людей была не зря. Они идеи самостоятельной и независимой страны провозглашали в свое время. И не зря это сделали. Поэтому сейчас Украина является независимой и мы это просто поддерживали", - говорит Горячая.

Песня о Бандере приобрела популярность в соцсетях. Ее поют школьники, студенты, спортсмены и звезды. Оригинальное название песни "Батько Бандера" - "Ой у лісі-лісі, під дубом зеленим". Она народная, куплет о Бандере добавили в 1990-х.