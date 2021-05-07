Бандеровцы действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму

С 2015 года Украина начала традицию празднования 8 и 9 мая, где вместо гордости за победу в кровавой войне, человечество отдает дань памяти павшим в боях. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в истории. Погибли 85 млн человек, в частности, 10 млн украинцев.

- Мы отмечаем завершение войны по европейским традициям и справедливо подаем роль украинцев. Вместо "Великой Отечественной войны" говорим о "немецко-советской". Изменилась идеологическая составляющая и символика, - говорит историк Игорь БЕГУН, 30 лет. - Дискредитированную пророссийскими террористами георгиевскую ленту заменили алым маком - символом крови, пролитой людьми во время боевых действий. Отошли от советской тоталитарной концепции, которой Россия придерживается до сих пор.

Игорь Бегун участвовал в создании карты движения сопротивления в Украине.

- Карта освещает сеть Организации украинских националистов - бандеровцев. От областного центра и по районам. Дает визуальное представление, насколько разветвленным было подполье ОУН и каково было влияние организации. Ячейки действовали в Донецкой и Луганской областях, на Днепропетровщине, Харьковщине, в Крыму. Карта разрушает стереотипы, что националисты были только на западе Украины.

Сеть ОУН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как украинцы относятся к Бандере и Сталину - опрос

Во время работы выяснились и некоторые неожиданности.

- Например, что Донетчина лучше исследована на предмет деятельности ОУН, чем Харьковщина. По Крыму есть больше информации, чем о Хмельницкой области. Многие деятели сбежали и после войны стали известны в диаспоре. Например, писатель Иван Багряный в Ахтырке Сумской познакомился с участниками рейдовых групп ОУН. С их помощью переехал во Львов. Рисовал, создавал патриотические тексты и стихи на Волыни, в Карпатах.

Оуновцем был языковед и диссидент Святослав Караванский. Руководил центром подполья в одесском университете под псевдонимом Бальзак. Химик Петр Шинкарь во времена немецкой оккупации возглавлял отдел образования в районной управе Славянска Донецкой области. В ОУН входили и русские, и бывшие комсомольцы и члены компартии, которые переосмысливали положение Украины.

В интервью "Газете по-украински" можно подробнее почитать о переоценке этих исторических дат и роли ОУН в победе над нацизмом.

В Украине запланирован ряд мемориальных и торжественных мероприятий, однако с учетом пандемии их количество и масштабность значительно уменьшены. В Киеве 8 мая во парке Вечной Славы состоится церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. Также в этот день запланирована встреча с ветеранами боевых действий в Музее оккупации Киева, а в Публичной библиотеке им. Леси Украинки откроется книжная выставка "Помнить ради будущего". 9 мая на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне состоятся торжества "Помним - Побеждаем" и поминальное богослужение. Для детей и юношества в течение мая будут проводить тематические уроки, воспитательные часы, лекции, научные проекты, акции, просветительские, творческие и мемориальные мероприятия. Также более 81,5 тыс. киевлян получат выплаты к 9 мая.