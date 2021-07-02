Отца Бандеры расстреляли перед приходом немцев в Киев

Андрея Бандеру расстреляли 10 июля 1941 года в Киеве Фото: wikipedia

2 июля 1941 года завершилось следствие чекистов по делу Андрея Бандеры - отца руководителя ОУН. Мужчину решили расстрелять.

Андрей Бандера был священником в селе Тростянец - теперь Долинской общины Кольского района Ивано-Франковской области. Надзор за селом советские спецслужбы установили еще в 1939 году, но жителей не трогали. Повод нашли за месяц до начала германо-советской войны. Андрей Бандера прятал в доме от советской власти члена ОУН - "государственного преступника", а также "запрещенную литературу", среди которой были "История Украины-Руси" Михаила Грушевского, "Повесть временных лет" Нестора Летописца и проповеди митрополита Андрея Шептицкого.

Сначала мужчину доставили в Ивано-Франковск, а после допросов поняли, кого схватили. Тогда его перевезли в Киев и посадили во внутреннюю тюрьму НКВД. 9 июня начались первые допросы, которые проводили на украинском языке, поскольку на русском священник не говорил. На них признался, что считает себя националистом по мировоззрению.

Попытки выпытать информацию о детях не дали чекистам ничего полезного, но священник рассказал, что последний раз выходил на контакт с сыном Степаном в 1940 году. Рассказал о его встречах с итальянскими чиновниками в Риме. Также отец Андрей рассказал, что сын предлагал ему перейти границу, чтобы избежать советских репрессий, но он отказался. Не хотел покидать своих прихожан.

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Ежедневные допросы священника не остановило даже начало боевых действий. Следственное закрыли в спешке 2 июля. Оставили предыдущие обвинения, но главным назвали то, что он "будучи отцом руководителя зарубежного провода антисоветской националистической организации ОУН Степана Андреевича Бандеры, поддерживал с ним до последнего времени систематическую связь".

Суд над священником длился меньше двух часов. На нем отец Андрей сказал, что дал своим детям надлежащее воспитание и привил любовь к Украине. Мужчину расстреляли 10 июля. Незадолго до расстрела написал "Мои личные признания". В НКВД документ зашифровали как "уголовное дело №61112". Никакой информации о месте захоронения дело не содержало.

Семья узнала о судьбе Андрея Бандеры лишь в 1992-м. Тогда же его реабилитировали в Украине.

30 июня 1941 года в оккупированном немцами Львове провозгласили создание Украинского Государства и сформировали правительство - Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецько. Украинское Государство через два месяца после создания ликвидировали.