В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере

Степан Бандера является идеологом украинского националистического движения.

В Верховной Раде спели популярную в социальных сетях песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".

О проводнике Организации украинских националистов, политическом деятеле 20 века Степане Бандере депутаты спели в сессионном зале.

Видео опубликовал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.

"Слава Украине", - сказали парламентарии.

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Песня о Степане Бандере приобрела популярность в соцсетях. Ее поют школьники, студенты, спортсмены и звезды.

Оригинальное название песни "Батько Бандера" - "Ой у лісі-лісі, під дубом зеленим". Она народная, куплет о Бандере добавили в 1990-х.