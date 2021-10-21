В Раде подхватили флешмоб о Степане Бандере

В Верховной Раде спели популярную в социальных сетях песню "Батько наш Бандера, Україна - мати".
О проводнике Организации украинских националистов, политическом деятеле 20 века Степане Бандере депутаты спели в сессионном зале.
Видео опубликовал нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко.
"Слава Украине", - сказали парламентарии.
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Песня о Степане Бандере приобрела популярность в соцсетях. Ее поют школьники, студенты, спортсмены и звезды.
Оригинальное название песни "Батько Бандера" - "Ой у лісі-лісі, під дубом зеленим". Она народная, куплет о Бандере добавили в 1990-х.
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